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Dünya Yıldızları Arasında Kenan Yıldız da Var: İlk 10'a Girdi

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Dünya Yıldızları Arasında Kenan Yıldız da Var: İlk 10'a Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2024 - 21:54

Milli yıldızımız Kenan Yıldız başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli takım performansıyla da başarılara imza atan Kenan, Juventus'ta da 10 numaraya iyice alıştı. Del Piero'nun varisi Kenan, Top 5 Lig içindeki bir araştırmada ilk 10'a girdi. Yamal'lı Cubarsi'li Bellingham'lı listeye Kenan Yıldız da katıldı. Liste oynama süreleri üzerine olduğu için Arda listede yer almadı.

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Milli takım ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız bir kez daha göğsümüzü kabartmayı başardı.

Milli takım ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız bir kez daha göğsümüzü kabartmayı başardı.

Kenan Yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve milli takımlar arasında en çok süre alan 21 yaş altı futbolcular listesine girmeyi başardı.

Kenan Yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve milli takımlar arasında en çok süre alan 21 yaş altı futbolcular listesine girmeyi başardı.

Listede zirve Barcelona'nın yıldızlarında. Cubarsi ve Yamal 1984 ve 1747 dakika ile listede ilk ikiyi aldı.

Listede zirve Barcelona'nın yıldızlarında. Cubarsi ve Yamal 1984 ve 1747 dakika ile listede ilk ikiyi aldı.

Real Madrid'in yıldızı Bellingham ise listede üçüncü sırada yer aldı.

Real Madrid'in yıldızı Bellingham ise listede üçüncü sırada yer aldı.

Kenan Yıldız, listede 10.sırada yer aldı. 23 maça çıkan Kenan, 1558 dakika süre almayı başararak bize bir gurur daha yaşattı.

Kenan Yıldız, listede 10.sırada yer aldı. 23 maça çıkan Kenan, 1558 dakika süre almayı başararak bize bir gurur daha yaşattı.
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Listede ilk 10 şu şekilde sıralandı:

Listede ilk 10 şu şekilde sıralandı:

  • Cubarsi - Barcelona - 26 maç - 1.984 dakika

  • Yamal - Barcelona - 22 maç - 1.747 dakika

  • Bellingham - 21 maç - 1.737 dakika

  • Lukeba - Leipzig - 22 maç - 1.731 dakika

  • Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 24 maç - 1.683 dakika

  • Lewis - Manchester City - 21 maç - 1.683 dakika

  • Sesko - Leipzig - 22 maç - 1.675 dakika

  • Atangana - Reims - 21 maç - 1.620 dakika

  • Scally - Borussia Mönchengladbach - 18 maç - 1.590 dakika

  • Kenan Yıldız - Juventus - 23 maç - 1.558 dakika

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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