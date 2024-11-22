Dünya Yıldızları Arasında Kenan Yıldız da Var: İlk 10'a Girdi

Milli yıldızımız Kenan Yıldız başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli takım performansıyla da başarılara imza atan Kenan, Juventus'ta da 10 numaraya iyice alıştı. Del Piero'nun varisi Kenan, Top 5 Lig içindeki bir araştırmada ilk 10'a girdi. Yamal'lı Cubarsi'li Bellingham'lı listeye Kenan Yıldız da katıldı. Liste oynama süreleri üzerine olduğu için Arda listede yer almadı.