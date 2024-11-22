Mike Tyson ve Jake Paul Kurallara Uymadıkları İçin 24 Gün Men Edildiler

Yılın maçında Mike Tyson ve Jake Paul karşı karşıya gelmişti. İkilinin maç öncesi sözlü düelloları beklentiyi olabildiğince yükseltti. Ancak maçtaki tempo izleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Yaşananların ardından ikili için yeni bir gelişme daha yaşandı. İkili için men cezası geldi.