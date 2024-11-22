Mike Tyson ve Jake Paul Kurallara Uymadıkları İçin 24 Gün Men Edildiler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mike Tyson ve Jake Paul Kurallara Uymadıkları İçin 24 Gün Men Edildiler
Yılın maçında Mike Tyson ve Jake Paul karşı karşıya gelmişti. İkilinin maç öncesi sözlü düelloları beklentiyi olabildiğince yükseltti. Ancak maçtaki tempo izleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Yaşananların ardından ikili için yeni bir gelişme daha yaşandı. İkili için men cezası geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mike Tyson ve Jake Paul'ün maçı deyim yerindeyse "dağ fare doğurdu" maçı oldu. Yaşananlar sosyal medyada eleştirilse de ikilinin maçı konuşulmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teksas Lisans ve Düzenleme Kurulu iki dövüşçü için çok konuşulacak bir karara imza attı.
Teksas Lisans ve Düzenleme Kurulu resmi maçın raunt sürelerine uymadığını belirterek iki sporcuyu bokstan men ettiğini duyurdu.
İkili için müsabakada ara verilmeden 8 raunt oynadıkları için 24 gün men cezası açıklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın