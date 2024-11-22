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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turunda A Millî Futbol Takımı'nın Macaristan'la Eşleşmesine Gelen Tepkiler

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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turunda A Millî Futbol Takımı'nın Macaristan'la Eşleşmesine Gelen Tepkiler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 16:56

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda merakla beklenen kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Bu kura çekimiyle birlikte A Millî Futbol Takımı, muhtemel rakipler arasından Macaristan'la eşleşti. Turu geçen tarafın çift maçlı eleme usulüyle belirleneceği play-off turunda ilk maç Türkiye'de, ikinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Kura çekiminde Macaristan'la eşleşmemize sosyal medyadan da çok sayıda yorum geldi. Gelin, birlikte bakalım kimler ne demiş, bu eşleşme nasıl yorumlar almış...

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu için bugün kura çekimi yapıldı. A Millî Futbol Takımı, Macaristan'la eşleşti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu için bugün kura çekimi yapıldı. A Millî Futbol Takımı, Macaristan'la eşleşti.

Kura çekiminin detaylarına şu içeriğimizde değinmiştik👇

Ay-Yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Macaristan engelini aşması gerekiyor. 20 Mart 2025 tarihinde oynanacak ilk maçta Millî Takımımız, Macaristan'ı evinde konuk edecek. Rövanş ise ilk maçtan 3 gün sonra Macaristan'da oynanacak.

Ay-Yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Macaristan engelini aşması gerekiyor. 20 Mart 2025 tarihinde oynanacak ilk maçta Millî Takımımız, Macaristan'ı evinde konuk edecek. Rövanş ise ilk maçtan 3 gün sonra Macaristan'da oynanacak.

A Millî Takım'ın Macaristan'la eşleşmesine sosyal medya da kayıtsız kalmadı👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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