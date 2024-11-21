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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den Çarpıcı Açıklamalar: ''Devletle Helalleşmek İstiyoruz''

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den Çarpıcı Açıklamalar: ''Devletle Helalleşmek İstiyoruz''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 20:07

Fenerbahçe'de hukuki işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ve Alper Alpoğlu, kulüp avukatı Erden Gürden ile birlikte HT Spor'un konuğu oldu. Hukuki konuları konuşmak üzere programa katılan yöneticiler, kulübün 3 Temmuz sürecinde uğradığı zararlara vurgu yaptı. Önce TFF'ye, ardından ise İçişleri Bakanlığı'na dava açtıklarını söyleyen Fethi Pekin, devletle davalaşmak değil helalleşmek istediklerini söyledi.

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Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Alper Alpoğlu ve kulüp avukatı Erden Gürden HT Spor'a konuk oldu. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin uğradığı zararlar konuşulurken Fethi Pekin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Alper Alpoğlu ve kulüp avukatı Erden Gürden HT Spor'a konuk oldu. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin uğradığı zararlar konuşulurken Fethi Pekin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

En başından beri şike yapmadıklarını ve 3 Temmuz'un bir kumpas olduğunu belirten Pekin, Fenerbahçe'nin uğradığı zararın tazminiyle ilgili ilk önce TFF'ye dava açtıklarını söyledi.

En başından beri şike yapmadıklarını ve 3 Temmuz'un bir kumpas olduğunu belirten Pekin, Fenerbahçe'nin uğradığı zararın tazminiyle ilgili ilk önce TFF'ye dava açtıklarını söyledi.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere sulh dilekçesi verdiklerini ancak her iki bakanlığın da bu dilekçeye ret cevabı verdiğini aktaran Pekin, akabinde İçişleri Bakanlığı'na da dava açtıklarını söyledi.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere sulh dilekçesi verdiklerini ancak her iki bakanlığın da bu dilekçeye ret cevabı verdiğini aktaran Pekin, akabinde İçişleri Bakanlığı'na da dava açtıklarını söyledi.

''Biz devletle davalaşmak istemiyoruz, helalleşmek istiyoruz." diyen Pekin, saha içi ve saha dışında adalet arayışında olduklarını dile getirdi.

''Biz devletle davalaşmak istemiyoruz, helalleşmek istiyoruz." diyen Pekin, saha içi ve saha dışında adalet arayışında olduklarını dile getirdi.

Fethi Pekin'in ardından söz alan Alper Alpoğlu ise bir kulübün yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığını ve bu konuyla ilgili 10'dan fazla kuruma başvuru yaptıklarını açıkladı.

Fethi Pekin'in ardından söz alan Alper Alpoğlu ise bir kulübün yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığını ve bu konuyla ilgili 10'dan fazla kuruma başvuru yaptıklarını açıkladı.
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yasa dışı bahis konusunda en çok mücadele eden isimlerden biri olduğunu söyleyen Alpoğlu, ''Bu tüm Türk futbolunun ve Türkiye'nin konusudur'' diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yasa dışı bahis konusunda en çok mücadele eden isimlerden biri olduğunu söyleyen Alpoğlu, ''Bu tüm Türk futbolunun ve Türkiye'nin konusudur'' diyerek sözlerini noktaladı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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