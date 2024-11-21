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Beşiktaş Mobil Uygulamasının App Store'da Zirveye Yerleştiğini Görünce Fırsatı Kaçırmadı

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Beşiktaş Mobil Uygulamasının App Store'da Zirveye Yerleştiğini Görünce Fırsatı Kaçırmadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.11.2024 - 15:02

Beşiktaş'ın taraftarlarına özel geliştirdiği BJK SuperApp, kısa sürede App Store’da zirveye yerleşti. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medyadan “Bizim ortama giriş!” mesajıyla başarıyı kutladı.

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Beşiktaş, taraftarlarına özel olarak geliştirdiği BJK SuperApp adlı mobil uygulamayı tanıttı

Beşiktaş, taraftarlarına özel olarak geliştirdiği BJK SuperApp adlı mobil uygulamayı tanıttı

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu uygulama sayesinde kulüple ilgili bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden ulaşabilecek. Uygulama; sigorta ve kredi hizmetlerinden bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara ve sanal alışveriş kartına kadar birçok yenilik sunuyor.

BJK SuperApp'e dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Kullanıma sunulduğu andan itibaren büyük ilgi gördü

Kullanıma sunulduğu andan itibaren büyük ilgi gördü

BJK SuperApp, Apple'ın uygulama mağazası App Store'un finans kategorisinde kısa sürede zirveye yükseldi.

Siyah-beyazlı kulüp, dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımında bulundu

Siyah-beyazlı kulüp, dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımında bulundu
twitter.com

Gönderide BJK SuperApp'in kategoride ilk sırada yer aldığının ekran görüntüsü kullanılarak 'Bizim ortama giriş 😎' denildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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