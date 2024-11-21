Beşiktaş Mobil Uygulamasının App Store'da Zirveye Yerleştiğini Görünce Fırsatı Kaçırmadı
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Beşiktaş Mobil Uygulamasının App Store'da Zirveye Yerleştiğini Görünce Fırsatı Kaçırmadı
Beşiktaş'ın taraftarlarına özel geliştirdiği BJK SuperApp, kısa sürede App Store’da zirveye yerleşti. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medyadan “Bizim ortama giriş!” mesajıyla başarıyı kutladı.
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Beşiktaş, taraftarlarına özel olarak geliştirdiği BJK SuperApp adlı mobil uygulamayı tanıttı
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Kullanıma sunulduğu andan itibaren büyük ilgi gördü
Siyah-beyazlı kulüp, dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımında bulundu
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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