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BJK SuperApp Nedir? Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması Ne İşe Yarıyor?

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BJK SuperApp Nedir? Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması Ne İşe Yarıyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 19:02

Beşiktaş yeni dijital uygulamasını tanıttı. BJK SuperApp adıyla tanıtılan uygulama şimdiden ilgi odağı haline gelmeye başladı. 20 Kasım Çarşamba günü lansmanı yapılan uygulamayla ilgili birçok kişi araştırmaya başladı.

Peki, BJK SuperApp nedir? Beşiktaş'ın yeni dijital uygulaması SuperApp ne işe yarar ve sunduğu avantajlar neler? Hepsinin cevabını burada bulabilirsiniz!

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BJK SuperApp Nedir?

BJK SuperApp Nedir?

BJK SuperApp, Beşiktaş tarafından tanıtılan çok amaçlı bir dijital uygulamadır. ''Beşiktaş App'' adıyla da bilinen bu uygulama, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu. 

Beşiktaş'ın yüksek gelir beklentisiyle kullanıma sunduğu BJK SuperApp'in lansmanı, 20 Kasım 2024 tarihinde Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapıldı.

BJK SuperApp Ne İşe Yarar, Avantajları Neler?

BJK SuperApp Ne İşe Yarar, Avantajları Neler?

''Beşiktaş'a dair ne varsa senindir'' mesajıyla tanıtılan Beşiktaş mobil uygulaması, kullanıcılarına birçok fayda sunmayı vadediyor. Uygulamanın tanıtımında, BJK SuperApp'in üyelere özel yarışmalar, özel hediyeler ve BJK Kart avantajları gibi birden fazla avantaj sunduğu belirtiliyor. 

Ayrıca Kartal Yuvası'nda bu uygulamaya özel ürünler ve indirimler de sunulacağı söyleniyor. Uygulama içinden maç bileti alma fırsatı da BJK SuperApp kullanıcılarına sunulacak en büyük ayrıcalıklar arasında.

BJK SuperApp tanıtım videosu👇

BJK SuperApp Nereden İndirilir?

BJK SuperApp Nereden İndirilir?

BJK SuperApp'i App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden indirebilirsiniz.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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