BJK SuperApp Nedir? Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması Ne İşe Yarıyor?
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BJK SuperApp Nedir? Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması Ne İşe Yarıyor?
Beşiktaş yeni dijital uygulamasını tanıttı. BJK SuperApp adıyla tanıtılan uygulama şimdiden ilgi odağı haline gelmeye başladı. 20 Kasım Çarşamba günü lansmanı yapılan uygulamayla ilgili birçok kişi araştırmaya başladı.
Peki, BJK SuperApp nedir? Beşiktaş'ın yeni dijital uygulaması SuperApp ne işe yarar ve sunduğu avantajlar neler? Hepsinin cevabını burada bulabilirsiniz!
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BJK SuperApp Nedir?
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BJK SuperApp Ne İşe Yarar, Avantajları Neler?
BJK SuperApp tanıtım videosu👇
BJK SuperApp Nereden İndirilir?
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