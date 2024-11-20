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Reklam Panoları Yüzünden Eleştirilere Maruz Kalan Acun Ilıcalı TRT'yi Örnek Gösterdi!

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Reklam Panoları Yüzünden Eleştirilere Maruz Kalan Acun Ilıcalı TRT'yi Örnek Gösterdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.11.2024 - 08:56

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Karadağ - Türkiye maçı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlandı. Karşılaşmanın oynandığı sırada sosyal medyada Ilıcalı'nın yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddia edildi. Gelen tepkiler üzerine Ilıcalı, bir açıklamada bulundu. Algı yaratmak isteyenlerin olduğunu belirtti. TRT'nin yayıncısı olduğu bir mücadeleyi örnek gösterdi. İşte detaylar 👇

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Acun Ilıcalı, maç yayınlarında saha kenarındaki panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer almasıyla ilgili eleştirildi.

Acun Ilıcalı, maç yayınlarında saha kenarındaki panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer almasıyla ilgili eleştirildi.

Görüntü: @haskologlu

Karadağ-Türkiye maçının ardından bu konuda yapılan yorumlara sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha açıklık getirdi.

Karadağ-Türkiye maçının ardından bu konuda yapılan yorumlara sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha açıklık getirdi.

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.

Görüntü: @haskologlu

Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."

Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."

Ilıcalı, bu sözlerinin ardından da geçmişte TRT ekranlarında yayınlanan bir milli maçtan ekran görüntüsü paylaştı.

Ilıcalı, bu sözlerinin ardından da geçmişte TRT ekranlarında yayınlanan bir milli maçtan ekran görüntüsü paylaştı.
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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michael.elende

Şu algı yaratma lafına bayılıyorum. Sıkışınca deyiver. Anlamsız ama cevap vermemekten iyidir. Karşıdaki düşünsün ulan ne yaptım acaba diye