Transfer İtirafı: Yamal İçin Barcelona'ya Teklif Edilen Ücret Size "Yok Artık" Dedirtebilir!
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Transfer İtirafı: Yamal İçin Barcelona'ya Teklif Edilen Ücret Size "Yok Artık" Dedirtebilir!
İspanya forması ile EURO 2024'te şampiyonluk sevinci yaşayan Lamine Yamal, futbol dünyasının gündemine oturmuş durumda. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Matip, 17 yaşındaki yıldız oyuncuları için tarihe geçecek bir transfer teklifi aldıklarını itiraf etti. Transfer teklifini yapan takımın ise Mbappe'yi Real Madrid'e kaptıran Fransız ekibi Paris Saint-Germain olduğunu açıkladı. İşte detaylar. 👇
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Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen oynadığı futbolla göz dolduran Lamine Yamal hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.
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Barcelona Başkanı Laporta'nın Laporta'nın danışmanı Matip, PSG'nin genç yıldızları Yamal için geçtiğimiz aylarda teklifte bulunduğunu paylaştı. 👇
''Paris Saint-Germain geçen yaz Lamine Yamal için 250 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu. Laporta bunu dikkate bile almadı, Lamine'i satma şansı yok.''
Teklif kabul edilseydi İspanyol oyuncu, tarihe geçecekti.
PSG, Neymar için 2017'de Barcelona'ya 222 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bir futbolcu için ödenen en yüksek ücrette rekor kırmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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