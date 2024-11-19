Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Hava soğuk ne yapsın? 😂
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2. Kadınlar başarmış 😂
3. Ligin en keyifli dönemleriydi, Beşiktaş taraftarına özlem yüklenmiş 😑
4. Bir bu eksik kaldı zaten 👎
5. "Dybala'yı ikna edeceğim" bile dedi 😯
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6. Icardi'nin Wanda aşkı bitmez gibi...
7. Olmazsa olmaz 😎
8. Kötü bir kıyas 😂
9. Bu detayı fark etmek 👌
10. Haklı bir yorum sanki 😁
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11. Ne uçtu ama 😂
12. Haberlerin hızına yetişilmiyor 😁
13. Son günlere damga vuran o üçlü...
14. İyi de oynadı 🧿
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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