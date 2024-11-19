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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.11.2024 - 19:25

Spor dünyasında kaosun eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Futbolda yaşananlar, oyuncuların aşk hayatları yine çok konuşuldu. Transfer söylentileri de dikkat çekiciydi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara renk katmış? Başlayalım 🙌🚀

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1. Hava soğuk ne yapsın? 😂

1. Hava soğuk ne yapsın? 😂
twitter.com

2. Kadınlar başarmış 😂

2. Kadınlar başarmış 😂
twitter.com

3. Ligin en keyifli dönemleriydi, Beşiktaş taraftarına özlem yüklenmiş 😑

3. Ligin en keyifli dönemleriydi, Beşiktaş taraftarına özlem yüklenmiş 😑
twitter.com

4. Bir bu eksik kaldı zaten 👎

4. Bir bu eksik kaldı zaten 👎
twitter.com

5. "Dybala'yı ikna edeceğim" bile dedi 😯

5. "Dybala'yı ikna edeceğim" bile dedi 😯
twitter.com
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6. Icardi'nin Wanda aşkı bitmez gibi...

6. Icardi'nin Wanda aşkı bitmez gibi...
twitter.com

7. Olmazsa olmaz 😎

7. Olmazsa olmaz 😎
twitter.com

8. Kötü bir kıyas 😂

8. Kötü bir kıyas 😂
twitter.com

9. Bu detayı fark etmek 👌

9. Bu detayı fark etmek 👌
twitter.com

10. Haklı bir yorum sanki 😁

10. Haklı bir yorum sanki 😁
twitter.com
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11. Ne uçtu ama 😂

11. Ne uçtu ama 😂
twitter.com

12. Haberlerin hızına yetişilmiyor 😁

12. Haberlerin hızına yetişilmiyor 😁
twitter.com

13. Son günlere damga vuran o üçlü...

13. Son günlere damga vuran o üçlü...
twitter.com

14. İyi de oynadı 🧿

14. İyi de oynadı 🧿
twitter.com

15. Temkinli biri 🙂

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16. Bunu gerçekten düşünmüş olması 😄

17. "Bu kadar mı fark eder?"

18. Çok farklı çok 😂

19. Yollar ayrılmalı mı sizce?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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