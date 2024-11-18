Alperen Şengün Chicago Bulls Maçındaki Performansıyla Kulüp Tarihine Geçti!

Alperen Şengün'den tüm Türkiye'yi gururlandıracak bir haber geldi. Genç yıldız, Chicago maçında etkileyici oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Sahada gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi. Houston Rockets tarihine geçti. 22 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerinin henüz başında olmasına rağmen bir rekor daha kırdı.