onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Alperen Şengün Chicago Bulls Maçındaki Performansıyla Kulüp Tarihine Geçti!

Alperen Şengün Chicago Bulls Maçındaki Performansıyla Kulüp Tarihine Geçti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.11.2024 - 17:46

Alperen Şengün'den tüm Türkiye'yi gururlandıracak bir haber geldi. Genç yıldız, Chicago maçında etkileyici oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Sahada gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi. Houston Rockets tarihine geçti. 22 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerinin henüz başında olmasına rağmen bir rekor daha kırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şengün, Chicago Bulls ile oynanan ve Houston Rockets'ın 143-107 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada etkileyici bir performans sergileyerek üst üste ikinci kez "triple-double" yaptı.

Şengün, Chicago Bulls ile oynanan ve Houston Rockets'ın 143-107 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada etkileyici bir performans sergileyerek üst üste ikinci kez "triple-double" yaptı.

Yaklaşık 26 dakika sahada kalan genç yıldız, 20 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle maçı tamamladı.

Yaklaşık 26 dakika sahada kalan genç yıldız, 20 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle maçı tamamladı.

Bu sezonki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Alperen, çıktığı 9 maçta "double-double", son 2 maçta ise "triple-double" yapmayı başardı.

Bu sezonki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Alperen, çıktığı 9 maçta "double-double", son 2 maçta ise "triple-double" yapmayı başardı.

Ayrıca bu başarı, onu Rockets tarihinde arka arkaya "triple-double" yapan ilk pivot olarak kulüp tarihine geçirdi.

Ayrıca bu başarı, onu Rockets tarihinde arka arkaya "triple-double" yapan ilk pivot olarak kulüp tarihine geçirdi.

Bu haberler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın