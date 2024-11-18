Alperen Şengün Chicago Bulls Maçındaki Performansıyla Kulüp Tarihine Geçti!
Alperen Şengün Chicago Bulls Maçındaki Performansıyla Kulüp Tarihine Geçti!
Alperen Şengün'den tüm Türkiye'yi gururlandıracak bir haber geldi. Genç yıldız, Chicago maçında etkileyici oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Sahada gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi. Houston Rockets tarihine geçti. 22 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerinin henüz başında olmasına rağmen bir rekor daha kırdı.
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Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Şengün, Chicago Bulls ile oynanan ve Houston Rockets'ın 143-107 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada etkileyici bir performans sergileyerek üst üste ikinci kez "triple-double" yaptı.
Yaklaşık 26 dakika sahada kalan genç yıldız, 20 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle maçı tamamladı.
Bu sezonki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Alperen, çıktığı 9 maçta "double-double", son 2 maçta ise "triple-double" yapmayı başardı.
Ayrıca bu başarı, onu Rockets tarihinde arka arkaya "triple-double" yapan ilk pivot olarak kulüp tarihine geçirdi.
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