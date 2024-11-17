Tüm Dünyanın Konuştuğu Boks Maçının Bir Diğer Kazanan İsmi Model Sydney Thomas!

Boks dünyası, efsanevi Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul’un beklenen mücadelesine kilitlenmişti. Ancak gecenin en büyük sürprizlerinden biri, maçın öncesinde ve aralarında spot ışıklarını üzerine çeken Sydney Thomas oldu. 21 yaşındaki model, kısa bir süre ekranlara gelmesine rağmen sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçi sayısında ciddi bir artış yaşadı.