Tüm Dünyanın Konuştuğu Boks Maçının Bir Diğer Kazanan İsmi Model Sydney Thomas!
Tüm Dünyanın Konuştuğu Boks Maçının Bir Diğer Kazanan İsmi Model Sydney Thomas!
Boks dünyası, efsanevi Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul’un beklenen mücadelesine kilitlenmişti. Ancak gecenin en büyük sürprizlerinden biri, maçın öncesinde ve aralarında spot ışıklarını üzerine çeken Sydney Thomas oldu. 21 yaşındaki model, kısa bir süre ekranlara gelmesine rağmen sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçi sayısında ciddi bir artış yaşadı.
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Efsanevi boksör Mike Tyson, dört yıl aradan sonra özel bir maçla ringe döndü.
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58 yaşındaki yıldız isim, Youtuber Jake Paul ile Teksas'ta 80 bin kişinin önünde kozlarını paylaştı.
Sonucu merakla beklenen maçta galibiyet, Jake'e gitti.
Sosyal medyada boksörler kadar konuşulan bir isim daha vardı: Sydney Thomas.
"Round girl" olarak karşılaşmada bulunan Sydney, güzelliğiyle ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.
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Kısa sürede Instagram'da 100 bine yakın takipçi kazandı.
Takipçi sayısı, 400 bini aştı.
Instagram'da @iamsydneythomas kullanıcı adıyla yer alan modelin, TikTok hesabından yaptığı maç öncesindeki paylaşımı da milyonlara ulaştı.
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