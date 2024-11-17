Penaltı Kaçırdığı İçin Üzüntüden Yıkılan Kerem Aktürkoğlu'na Sorulan Soru Tepkilere Neden Oldu

Portekiz ekibi Benfica formasıyla tarihe geçen bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'ın Galler'i konuk ettiği maçta penaltı kaçırdı. Büyük üzüntü yaşadı. Maç sonunda kendisine sorulan soru, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Futbolseverler, böyle bir sorunun sorulmaması gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar 👇