Penaltı Kaçırdığı İçin Üzüntüden Yıkılan Kerem Aktürkoğlu'na Sorulan Soru Tepkilere Neden Oldu
Penaltı Kaçırdığı İçin Üzüntüden Yıkılan Kerem Aktürkoğlu'na Sorulan Soru Tepkilere Neden Oldu
Portekiz ekibi Benfica formasıyla tarihe geçen bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'ın Galler'i konuk ettiği maçta penaltı kaçırdı. Büyük üzüntü yaşadı. Maç sonunda kendisine sorulan soru, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Futbolseverler, böyle bir sorunun sorulmaması gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar 👇
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gedi.
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Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle noktalandı.
Ay-yıldızlı ekibimiz, 87'de öne geçme fırsatından yararlanamadı. Bu sezon Benfica formasıyla tarihe geçen Kerem Aktürkoğlu, direğe takıldı.
90 dakikanın spikeri Murat Kosova, maç sonu röportajında Kerem'e "Hangi sihirli dokunuş hangi sihirli iksir senin form grafiğini zirve yaptı?" sorusunu sordu.
26 yaşındaki oyuncu, bu soruya "Abi şu an bunu konuşacak durumda değilim. En kısa sürede inşallah telafi ederiz." diyerek yanıt verdi.
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Kosova da bu yanıtın ardından "Seni morallendirmek amacım, Karadağ'da senden bir şeyler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gelen yorumlardan bazıları👇
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