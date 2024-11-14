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Türkiye'ye Gelir mi? Suudi Arabistan'da Forma Giyen Cristiano Ronaldo'dan Değişim Kararı

Türkiye'ye Gelir mi? Suudi Arabistan'da Forma Giyen Cristiano Ronaldo'dan Değişim Kararı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.11.2024 - 17:24

Geçtiğimiz yıllarda herkesi şaşkınlığa uğratarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, yine futbol gündemini değiştirecek bir kararla dikkatleri üzerine çekti. İspanya basınında çıkan habere göre Portekizli yıldız, yaşına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. 39 yaşındaki oyuncu, Arabistan'dan ayrılabilir. Yeni durağının neresi olacağına dair net bir bilgi henüz bulunmazken Türkiye'deki futbolseverler heyecanlandı. Hayal kurmaya başlandı.

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Ödülünü almış, "devam" demişti

Ödülünü almış, "devam" demişti

Tarihe damga vuran isim, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından verilen ülkenin en başarılı futbolcusuna verilen Platinum Quinas ödülünü aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş, şunları söylemişti:

'Milli Takım kariyerim için bu ödülü almak büyük bir onur. Hâlâ fethedilecek birçok zirve var! Herkese teşekkür ederim'

Avrupa'ya geri dönebilir!

Avrupa'ya geri dönebilir!

İspanya'ya basınından AS, Portekizli oyuncunun Al-Nassr'a veda etmek istediğini yazdı. Haberde Ronaldo'nun kendisine yeni bir takım aradığı belirtildi.

Türk futbolseverler çağrılara başladı.👇🏻

Türk futbolseverler çağrılara başladı.👇🏻
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