Türkiye'ye Gelir mi? Suudi Arabistan'da Forma Giyen Cristiano Ronaldo'dan Değişim Kararı
Türkiye'ye Gelir mi? Suudi Arabistan'da Forma Giyen Cristiano Ronaldo'dan Değişim Kararı
Geçtiğimiz yıllarda herkesi şaşkınlığa uğratarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, yine futbol gündemini değiştirecek bir kararla dikkatleri üzerine çekti. İspanya basınında çıkan habere göre Portekizli yıldız, yaşına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. 39 yaşındaki oyuncu, Arabistan'dan ayrılabilir. Yeni durağının neresi olacağına dair net bir bilgi henüz bulunmazken Türkiye'deki futbolseverler heyecanlandı. Hayal kurmaya başlandı.
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Ödülünü almış, "devam" demişti
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Avrupa'ya geri dönebilir!
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