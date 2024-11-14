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Lyon'un Başı Dertte: Fransız Kulübün Borcu 500 Milyon Euroya Yaklaştı

Lyon'un Başı Dertte: Fransız Kulübün Borcu 500 Milyon Euroya Yaklaştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.11.2024 - 14:01

Finansal istikrar, son yıllarda futbol takımları için giderek zorlaşan bir hedef haline geldi. Birçok kulüp, artan maliyetler, astronomik transfer bedelleri ve pandemi sonrası değişen gelir dinamikleri nedeniyle büyük borç yükleri altında eziliyor. Yayın hakları gelirlerinin dalgalanması ve sponsorluk anlaşmalarındaki belirsizlikler, kulüplerin finansal açıdan güvenli bir zeminde kalmalarını daha da zorlaştırıyor. Türkiye dışında bu duruma son örnek Fransa'dan geldi. Lyon, büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya.

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Fransa'da profesyonel futbol kulüplerinin mali yönetimini denetleyen kuruluş DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), Lyon'u inceleyecek.

Fransa'da profesyonel futbol kulüplerinin mali yönetimini denetleyen kuruluş DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), Lyon'u inceleyecek.

L'Equipe'in haberine göre, ekonomik sıkıntılarla boğuşan takım, DNCG'nin radarına girdi. Kulübün mevcut borcunun 488 milyon euro olduğu aktarıldı.

Satış yapmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Satış yapmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Geçmiş dönemlerde yaptığı transferler, sattığı oyuncularla dikkat çeken Lyon'un rahata ulaşması için en az 170 milyon euroluk bir gelire ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Maxence Caqueret...

Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Maxence Caqueret...

Takımın bu doğrultuda en değerli isimlerini devre arası transfer döneminde elden çıkarması bekleniyor. An itibarıyla Lyon'un durumunu birçok takımın takip ettiği de belirtilenler arasında.

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