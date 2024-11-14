Lyon'un Başı Dertte: Fransız Kulübün Borcu 500 Milyon Euroya Yaklaştı

Finansal istikrar, son yıllarda futbol takımları için giderek zorlaşan bir hedef haline geldi. Birçok kulüp, artan maliyetler, astronomik transfer bedelleri ve pandemi sonrası değişen gelir dinamikleri nedeniyle büyük borç yükleri altında eziliyor. Yayın hakları gelirlerinin dalgalanması ve sponsorluk anlaşmalarındaki belirsizlikler, kulüplerin finansal açıdan güvenli bir zeminde kalmalarını daha da zorlaştırıyor. Türkiye dışında bu duruma son örnek Fransa'dan geldi. Lyon, büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya.