Icardi'nin Menajeri Wanda Nara'yı Arjantinli Golcünün Önündeki En Büyük Engel Olarak Gördü!
Icardi'nin Menajeri Wanda Nara'yı Arjantinli Golcünün Önündeki En Büyük Engel Olarak Gördü!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi ile olan birlikteliğini tamamen noktaladığını açıklayan Wanda Nara'ya tepkiler sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ünlü modele dair sosyal medyadan eleştirel paylaşımlarda bulunurken bir yandan da yıldız forvetlerine destek verme uğraşında. Konuya dair bir tepki de tecrübeli forvete en yakın isimden geldi. Nara'nın Icardi'yi hep olumsuz etkilediğini belirtti. (SABAH)
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Icardi'nin menajeri Pino Elio Letterio, oyuncusunun Wanda Nara nedeniyle kariyerinde yaşadığı zorluklara dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, Letterio, Galatasaray'ın Icardi için en doğru tercih olduğunu vurgularken, Arjantinli golcünün ünlü model yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.
Letterio, "Icardi'nin Galatasaray'a transferi kariyerindeki en doğru adım oldu. İstanbul'da son derece mutlu ve Galatasaray'a olan bağlılığını kimse sorgulamasın" dedi.
Ancak, Wanda Nara'nın hayatına girmesinin, Arjantinli oyuncunun milli takım kariyerine son vermesine sebep ve istikrarlı bir başarı yakalamasına engel olduğunu söyledi.
"Tam bir talihsizlik" diyerek sözlerine devam eden menajer, Nara'nın yaşadığı sorunlarla Icardi'nin potansiyelinin kısıtlandığını ve daha çok performans göstermesinin önüne geçtiğini ifade etti.
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