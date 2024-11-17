Icardi'nin Menajeri Wanda Nara'yı Arjantinli Golcünün Önündeki En Büyük Engel Olarak Gördü!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi ile olan birlikteliğini tamamen noktaladığını açıklayan Wanda Nara'ya tepkiler sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ünlü modele dair sosyal medyadan eleştirel paylaşımlarda bulunurken bir yandan da yıldız forvetlerine destek verme uğraşında. Konuya dair bir tepki de tecrübeli forvete en yakın isimden geldi. Nara'nın Icardi'yi hep olumsuz etkilediğini belirtti. (SABAH)