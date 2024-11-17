Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe'ye Transfer Mesajı: "İkna Edeceğim"
Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe'ye Transfer Mesajı: "İkna Edeceğim"
Devre arası transfer dönemine az bir süre kala kulüpler, oyuncu aramaya başladı. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Galatsaray'ın Osimhen transferine karşın harekete geçen Fenerbahçe'nin nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenirken sarı-lacivertlilere Arjantin'den bir haber geldi. Haberin sahibi ise Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante. Son günlerin en çok konuşulan ismi, yine dikkatleri üzerine toplayacak.
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Geçtiğimiz günlerde Arjantin'deki bir canlı yayına sarı-lacivertli formayla çıkan hatta Türkiye'de konser vermek istediğini ifade eden L-Gante'den yeni bir açıklama geldi.
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"En büyük Fenerbahçe" diyen 24 yaşındaki rapçi, transfer konusunda Ali Koç ve ekibine yardımcı olabileceğini paylaştı. 👇
"Paulo Dybala yakın arkadaşım. Kendisiyle konuşup Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim."
Şu anda İtalya'da Roma forması giyen yıldız ismin bir süredir adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
Mourinho, tecrübeli on numara ile bir sezon birlikte çalışmıştı.
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