Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe'ye Transfer Mesajı: "İkna Edeceğim"

Devre arası transfer dönemine az bir süre kala kulüpler, oyuncu aramaya başladı. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Galatsaray'ın Osimhen transferine karşın harekete geçen Fenerbahçe'nin nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenirken sarı-lacivertlilere Arjantin'den bir haber geldi. Haberin sahibi ise Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante. Son günlerin en çok konuşulan ismi, yine dikkatleri üzerine toplayacak.