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Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe'ye Transfer Mesajı: "İkna Edeceğim"

Wanda Nara'nın Sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe'ye Transfer Mesajı: "İkna Edeceğim"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.11.2024 - 13:44

Devre arası transfer dönemine az bir süre kala kulüpler, oyuncu aramaya başladı. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Galatsaray'ın Osimhen transferine karşın harekete geçen Fenerbahçe'nin nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenirken sarı-lacivertlilere Arjantin'den bir haber geldi. Haberin sahibi ise Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante. Son günlerin en çok konuşulan ismi, yine dikkatleri üzerine toplayacak.

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Geçtiğimiz günlerde Arjantin'deki bir canlı yayına sarı-lacivertli formayla çıkan hatta Türkiye'de konser vermek istediğini ifade eden L-Gante'den yeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Arjantin'deki bir canlı yayına sarı-lacivertli formayla çıkan hatta Türkiye'de konser vermek istediğini ifade eden L-Gante'den yeni bir açıklama geldi.

"En büyük Fenerbahçe" diyen 24 yaşındaki rapçi, transfer konusunda Ali Koç ve ekibine yardımcı olabileceğini paylaştı. 👇

"En büyük Fenerbahçe" diyen 24 yaşındaki rapçi, transfer konusunda Ali Koç ve ekibine yardımcı olabileceğini paylaştı. 👇

"Paulo Dybala yakın arkadaşım. Kendisiyle konuşup Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim."

"Paulo Dybala yakın arkadaşım. Kendisiyle konuşup Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim."

Şu anda İtalya'da Roma forması giyen yıldız ismin bir süredir adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

Şu anda İtalya'da Roma forması giyen yıldız ismin bir süredir adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

Mourinho, tecrübeli on numara ile bir sezon birlikte çalışmıştı.

Mourinho, tecrübeli on numara ile bir sezon birlikte çalışmıştı.

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