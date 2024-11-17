Kerem Aktürkoğlu Penaltıyı Gole Çeviremese de Montella'dan Tebrik Aldı!
Kerem Aktürkoğlu Penaltıyı Gole Çeviremese de Montella'dan Tebrik Aldı!
Futbolda penaltı kaçırmak, en tecrübeli oyuncuların bile başına gelebilecek bir durum. Ancak bu anlarda, teknik direktörlerin tavrı hem oyuncunun moralini hem de takımın genel atmosferini belirleyici rol oynar. Milli Takım'ın Galler maçında da kritik bir penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu, teknik direktörü Montella'dan tam destek aldı. İtalyan çalıştırıcı, oyuncusunu tebrik etti. Cesaretinden dolayı kutladı.
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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımız, A Ligi'ne yükselmeyi garantilemek için çıktığı Galler maçından bir puanla ayrıldı.
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87'de Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan yararlanamadı. Maç, 0-0 noktalandı.
Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktörümüz Vincenzo Montella, Kerem'i tebrik etti. İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular kaçırır. Bu sorumluluğu aldığı için ben Kerem Aktürkoğlu'nu kutluyorum."
Milli futbolcu ise fırsatı kaçırdığı için "Önce takım arkadaşlarımdan sonra tüm halkımızdan özür dilerim. Umarım bunu telafi edecek fırsatı yakalarız ve A Ligi'ne çıkarız." ifadelerini kullanmıştı.
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