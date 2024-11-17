Kerem Aktürkoğlu Penaltıyı Gole Çeviremese de Montella'dan Tebrik Aldı!

Futbolda penaltı kaçırmak, en tecrübeli oyuncuların bile başına gelebilecek bir durum. Ancak bu anlarda, teknik direktörlerin tavrı hem oyuncunun moralini hem de takımın genel atmosferini belirleyici rol oynar. Milli Takım'ın Galler maçında da kritik bir penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu, teknik direktörü Montella'dan tam destek aldı. İtalyan çalıştırıcı, oyuncusunu tebrik etti. Cesaretinden dolayı kutladı.