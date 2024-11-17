Gerçek Olduğuna İnanamadı: Mourinho'dan Minik Fenerbahçeli Taraftara Hiç Unutamayacağı Sürpriz

Futbol, daha çocuk yaşlarda yürekleri coşturan, hayalleri süsleyen bir tutku. Düşünün, bir gün o sevdiğiniz takımın yanındasınız, maç heyecanını yedek kulübesinden yaşıyor, yıldız futbolcularla tanışıyor ve bir efsane teknik direktörle sohbet etme fırsatı yakalıyorsunuz. İşte bu rüya, gerçek oldu. Mourinho'dan herkesin beğenisini kazanacak bir jest geldi.