Gerçek Olduğuna İnanamadı: Mourinho'dan Minik Fenerbahçeli Taraftara Hiç Unutamayacağı Sürpriz
Gerçek Olduğuna İnanamadı: Mourinho'dan Minik Fenerbahçeli Taraftara Hiç Unutamayacağı Sürpriz
Futbol, daha çocuk yaşlarda yürekleri coşturan, hayalleri süsleyen bir tutku. Düşünün, bir gün o sevdiğiniz takımın yanındasınız, maç heyecanını yedek kulübesinden yaşıyor, yıldız futbolcularla tanışıyor ve bir efsane teknik direktörle sohbet etme fırsatı yakalıyorsunuz. İşte bu rüya, gerçek oldu. Mourinho'dan herkesin beğenisini kazanacak bir jest geldi.
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Avrupa'da milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada Fenerbahçe, sahasında Zenit ile karşılaştı.
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Sarı-lacivertliler, özel maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Goller, Cenk Tosun ve Levent Mercan'dan geldi.
Galibiyetin ardından kulübün Youtube hesabından yapılan paylaşımla Mourinho'nun Efe adındaki bir minik taraftara jest yaptığı ortaya çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, maç öncesinde kendisinden fotoğraf ricasında bulunan Efe'ye "yedek kulübesinden izlemek ister misin?" diye sormuş.
Teklifi kabul edince de birçok futbolseverin kıskanacağı şeyler yaşamış. Soyunma odasını ziyaret etmiş, futbolcularla tanışmış, birçok hediye almış...
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İşte Efe'nin "tepki veremiyorum abi" ifadesiyle sosyal medyada gündem olan anısı 👇
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