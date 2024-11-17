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Boylarını Öğrenince Sizi Şaşkınlığa Uğratacak 19 Futbolcu

Boylarını Öğrenince Sizi Şaşkınlığa Uğratacak 19 Futbolcu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.11.2024 - 15:57

Futbol dünyasında fiziksel özellikler, sahadaki performans kadar dikkat çeker. Televizyonda izlerken veya stadyumda bir futbolcuyu gözlemlerken, çevresindeki diğer oyuncularla kıyaslayarak onun boyu hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Ancak bu tahminler, genellikle yanıltıcı olabilir. Sahadaki duruş, vücut yapısı, takım arkadaşlarının boyutları veya televizyon açıları, bir oyuncunun boyunu olduğundan kısa veya uzun algılamamıza neden olabilir. Bazen 'Uzun sandığım bu futbolcu meğer kısa mıymış?' ya da 'Kısa diye düşündüğüm futbolcu baya uzunmuş!' gibi tepkilerle karşılaşırız. İşte, boylarıyla sizi şaşırtıp ve algılarınızı sorgulatacak futbolcular 👇

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1. Kenan Yıldız - 187 cm

1. Kenan Yıldız - 187 cm

2. Bernardo Silva - 173 cm

2. Bernardo Silva - 173 cm

3. Ivesa - 205 cm

3. Ivesa - 205 cm

4. İrfan Can Kahveci - 176 cm

4. İrfan Can Kahveci - 176 cm

5. Rafael Leao - 188 cm

5. Rafael Leao - 188 cm
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6. Arda Güler - 175 cm

6. Arda Güler - 175 cm

7. Victor Osimhen - 185 cm

7. Victor Osimhen - 185 cm

8. Messi - 170 cm

8. Messi - 170 cm

9. Immobile - 185 cm

9. Immobile - 185 cm

10. Dybala - 177 cm

10. Dybala - 177 cm
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11. Barış Alper Yılmaz - 186 cm

11. Barış Alper Yılmaz - 186 cm

12. Mbappe - 178 cm

12. Mbappe - 178 cm

13. Erling Haaland - 195 cm

13. Erling Haaland - 195 cm

14. Lewandowski - 185 cm

14. Lewandowski - 185 cm

15. Volkan Şen - 175 cm

15. Volkan Şen - 175 cm
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16. Pogba - 191 cm

16. Pogba - 191 cm

17. Carlos Tevez - 168 cm

17. Carlos Tevez - 168 cm

18. Kenan Karaman - 189 cm

18. Kenan Karaman - 189 cm

19. Puyol - 178 cm

19. Puyol - 178 cm

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