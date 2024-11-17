Boylarını Öğrenince Sizi Şaşkınlığa Uğratacak 19 Futbolcu
Boylarını Öğrenince Sizi Şaşkınlığa Uğratacak 19 Futbolcu
Futbol dünyasında fiziksel özellikler, sahadaki performans kadar dikkat çeker. Televizyonda izlerken veya stadyumda bir futbolcuyu gözlemlerken, çevresindeki diğer oyuncularla kıyaslayarak onun boyu hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Ancak bu tahminler, genellikle yanıltıcı olabilir. Sahadaki duruş, vücut yapısı, takım arkadaşlarının boyutları veya televizyon açıları, bir oyuncunun boyunu olduğundan kısa veya uzun algılamamıza neden olabilir. Bazen 'Uzun sandığım bu futbolcu meğer kısa mıymış?' ya da 'Kısa diye düşündüğüm futbolcu baya uzunmuş!' gibi tepkilerle karşılaşırız. İşte, boylarıyla sizi şaşırtıp ve algılarınızı sorgulatacak futbolcular 👇
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1. Kenan Yıldız - 187 cm
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2. Bernardo Silva - 173 cm
3. Ivesa - 205 cm
4. İrfan Can Kahveci - 176 cm
5. Rafael Leao - 188 cm
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6. Arda Güler - 175 cm
7. Victor Osimhen - 185 cm
8. Messi - 170 cm
9. Immobile - 185 cm
10. Dybala - 177 cm
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11. Barış Alper Yılmaz - 186 cm
12. Mbappe - 178 cm
13. Erling Haaland - 195 cm
14. Lewandowski - 185 cm
15. Volkan Şen - 175 cm
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16. Pogba - 191 cm
17. Carlos Tevez - 168 cm
18. Kenan Karaman - 189 cm
19. Puyol - 178 cm
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Kenanın boyu şaşırtıcı o boyla hız da cabassı