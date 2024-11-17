Boylarını Öğrenince Sizi Şaşkınlığa Uğratacak 19 Futbolcu

Futbol dünyasında fiziksel özellikler, sahadaki performans kadar dikkat çeker. Televizyonda izlerken veya stadyumda bir futbolcuyu gözlemlerken, çevresindeki diğer oyuncularla kıyaslayarak onun boyu hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Ancak bu tahminler, genellikle yanıltıcı olabilir. Sahadaki duruş, vücut yapısı, takım arkadaşlarının boyutları veya televizyon açıları, bir oyuncunun boyunu olduğundan kısa veya uzun algılamamıza neden olabilir. Bazen 'Uzun sandığım bu futbolcu meğer kısa mıymış?' ya da 'Kısa diye düşündüğüm futbolcu baya uzunmuş!' gibi tepkilerle karşılaşırız. İşte, boylarıyla sizi şaşırtıp ve algılarınızı sorgulatacak futbolcular 👇