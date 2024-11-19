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Arda Güler Real Madrid'den Ayrılacak mı? Başkan Florentino Perez Dedikodulara Nokta Koydu!

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Arda Güler Real Madrid'den Ayrılacak mı? Başkan Florentino Perez Dedikodulara Nokta Koydu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.11.2024 - 18:31

Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, Arda Güler hakkında konuştu. Milli futbolcunun, bir süredir takımda yer bulamaması sonrası transfer iddiaları artmıştı. 19 yaşındaki oyuncunun devre arasında kulüpten ayrılmak istediği ifade edilmişti. Perez, söylentilere net bir dille yanıt verdi. İşte detaylar. 👇

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Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde bu sezon beklediği kadar süre alamadı.

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde bu sezon beklediği kadar süre alamadı.

Bu durum, genç futbolcunun başka bir takıma kiralanacağı iddialarını beraberinde getirirken, özellikle ara transfer döneminde ayrılabileceği söylentileri gündemi meşgul etti.

Bu durum, genç futbolcunun başka bir takıma kiralanacağı iddialarını beraberinde getirirken, özellikle ara transfer döneminde ayrılabileceği söylentileri gündemi meşgul etti.

Ancak, Real Madrid Başkanı Florentino Perez bu dedikodulara son noktayı koydu.

Ancak, Real Madrid Başkanı Florentino Perez bu dedikodulara son noktayı koydu.

Eflatun-beyazlı kulübün başındaki isim, Defensa Central yaptığı açıklamada "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok." ifadelerini kullanarak genç yeteneğin takımdan ayrılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını net bir şekilde belirtti.

Eflatun-beyazlı kulübün başındaki isim, Defensa Central yaptığı açıklamada "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok." ifadelerini kullanarak genç yeteneğin takımdan ayrılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını net bir şekilde belirtti.

Teknik ekibe yakın kaynaklar ise, Arda’nın gelişimi için sabırlı olunması gerektiğini, ilerleyen dönemde daha sık forma şansı yakalayacağını vurguladı.

Teknik ekibe yakın kaynaklar ise, Arda’nın gelişimi için sabırlı olunması gerektiğini, ilerleyen dönemde daha sık forma şansı yakalayacağını vurguladı.
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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heisenberg

Bekleyin bi 30 u görsün jubile maçında 60 dk oynatıp gönderirsiniz daha erken tabi..

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