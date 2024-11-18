Elon Musk'a Tepkiler Git Gide Büyüyor: St. Pauli'den Sonra Werder Bremen de X'e Veda Etti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ABD genel seçimlerini kazanan isim, Donald Trump olmuştu. Trump, göreve gelmesinin ardından Elon Musk’ı “Hükümet Verimliliği Departmanı”nın başına getirdiğini duyurmuştu. Bu karar, X'in sahibi Musk'a hiç yaramadı. Platformdan ayrılıklar yaşanmaya başladı. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen de X'e veda etti. İşte detaylar 👇