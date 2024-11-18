Elon Musk'a Tepkiler Git Gide Büyüyor: St. Pauli'den Sonra Werder Bremen de X'e Veda Etti
Elon Musk'a Tepkiler Git Gide Büyüyor: St. Pauli'den Sonra Werder Bremen de X'e Veda Etti
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ABD genel seçimlerini kazanan isim, Donald Trump olmuştu. Trump, göreve gelmesinin ardından Elon Musk’ı “Hükümet Verimliliği Departmanı”nın başına getirdiğini duyurmuştu. Bu karar, X'in sahibi Musk'a hiç yaramadı. Platformdan ayrılıklar yaşanmaya başladı. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen de X'e veda etti. İşte detaylar 👇
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İlk olarak İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, 13 Kasım'da X'te paylaşım yapmayı sonlandırdığını bildirmişti.
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Gazete, kararın gerekçesini platformunda sıkça karşılaşılan rahatsız edici içerikler, aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı paylaşımların artışı olarak ifade etmişti.
Büyük dikkat çeken açıklama sonrası, Almanya’nın Hamburg kentinin futbol kulübü St. Pauli de "platform nefret makinasına dönüştü" diyerek X'te yer almayacağını belirtmişti.
Bir veda da Werder Bremen'den geldi. Yeşil-beyazlılar, "azınlıklara yönelik nefret dolu söylemlerin hızla yayıldığını" vurgulayarak paylaşımlarına BlueSky'da devam edeceğini duyurdu.
The Guardian ve bu futbol kulüplerinin yanı sıra Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) ve CNN'in ünlü yüzü Don Lemon da X'i kullanmayacaklarının haberini vermişti.
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