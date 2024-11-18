Arda Turan'a İspanya Devinin Talip Olduğu İddia Edildi: Simeone Sonrası Göreve Gelecek

Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Arda Turan, şimdi teknik direktör olarak eski kulübüne dönebilir. Eyüpspor’da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam, İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre Atletico Madrid’in yeni hoca adayları arasında gösteriliyor. İşte detaylar 👇