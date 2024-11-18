Arda Turan'a İspanya Devinin Talip Olduğu İddia Edildi: Simeone Sonrası Göreve Gelecek
Arda Turan'a İspanya Devinin Talip Olduğu İddia Edildi: Simeone Sonrası Göreve Gelecek
Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Arda Turan, şimdi teknik direktör olarak eski kulübüne dönebilir. Eyüpspor’da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam, İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre Atletico Madrid’in yeni hoca adayları arasında gösteriliyor. İşte detaylar 👇
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Relevo gazetesinin haberine göre, Diego Simeone’nin oyuncular üzerindeki etkisinin azalması ve yüksek maaşının kulüp yönetimini zorlaması nedeniyle Atletico Madrid, Arjantinli teknik adamla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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Simeone sonrası dönemi planlayan yönetim, bir süredir alternatif isimler üzerinde çalışırken, Arda Turan’ın adı da ciddi şekilde gündeme gelmiş durumda.
Haberde, Atletico Madrid yönetiminin Eyüpspor’un maçlarını yakından takip ettiği ve Arda’nın kısa sürede gösterdiği teknik direktörlük potansiyelini değerlendirdiği vurgulanıyor.
Madrid ekibinin unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, taraftarların gönlünde taht kuran Arda Turan, şimdi aynı başarıyı teknik direktörlük kariyerinde Atletico Madrid çatısı altında tekrarlayabilir.
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