Hakan Çalhanoğlu'ndan Genç Futbolculara Destek: "Benim Yaşadıklarımı Onlar Yaşamasın"

'Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Kardeşlerim diyeyim, kardeş kelimesini çok seviyorum. Ben milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Ben sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum.'