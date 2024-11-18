onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hakan Çalhanoğlu'ndan Genç Futbolculara Destek: "Benim Yaşadıklarımı Onlar Yaşamasın"

Hakan Çalhanoğlu'ndan Genç Futbolculara Destek: "Benim Yaşadıklarımı Onlar Yaşamasın"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.11.2024 - 20:45

Futbol, yalnızca yetenek ve disiplin gerektiren bir oyun değil; aynı zamanda büyük bir psikolojik dayanıklılık testi. Genç futbolcular, henüz kariyerlerinin başında oldukları dönemde taraftarlar, medya ve bazen teknik ekiplerden gelen yoğun eleştirilerle karşılaşabiliyor. Bu eleştiriler, bazen yapıcı bir rehberlikten ziyade haksız bir yük haline dönüşerek genç oyuncuların gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. A Milli Takım'ın 10 numarası ve kaptanı Hakan Çalhanoğlu da ay-yıldızlı formayı terleten genç futbolculara destek çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Milli Takım'da teknik direktör Montella ve başarılı orta saha Hakan Çalhanoğlu, 19 Kasım Salı saat 22.45'te oynanacak Karadağ maçı öncesinde basınla bir araya geldi.

A Milli Takım'da teknik direktör Montella ve başarılı orta saha Hakan Çalhanoğlu, 19 Kasım Salı saat 22.45'te oynanacak Karadağ maçı öncesinde basınla bir araya geldi.

İtalyan çalıştırıcı, son günlerde Roma'nın başına geçeceği iddialarına yönelik soruları yanıtsız bırakırken Çalhanoğlu, sakatlığından dolayı gruptaki son maçta kadroda olmayacağını belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, son günlerde Roma'nın başına geçeceği iddialarına yönelik soruları yanıtsız bırakırken Çalhanoğlu, sakatlığından dolayı gruptaki son maçta kadroda olmayacağını belirtti.

Inter forması giyen oyuncu, aynı zamanda futbolseverlerin eleştirileriyle ilişkili bir soru üzerine takımdaki genç futbolculara her zaman destek olmaya çalıştığını ifade etti.

Inter forması giyen oyuncu, aynı zamanda futbolseverlerin eleştirileriyle ilişkili bir soru üzerine takımdaki genç futbolculara her zaman destek olmaya çalıştığını ifade etti.

32 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyeri boyunca maruz kaldığı eleştirilerin, yeni isimlere de yapılması durumunda onları etkilememesi için çaba harcadığını şu sözlerle dile getirdi:

32 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyeri boyunca maruz kaldığı eleştirilerin, yeni isimlere de yapılması durumunda onları etkilememesi için çaba harcadığını şu sözlerle dile getirdi:

'Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Kardeşlerim diyeyim, kardeş kelimesini çok seviyorum. Ben milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Ben sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum.'

Bu haberler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın