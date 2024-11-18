Hakan Çalhanoğlu'ndan Genç Futbolculara Destek: "Benim Yaşadıklarımı Onlar Yaşamasın"
Hakan Çalhanoğlu'ndan Genç Futbolculara Destek: "Benim Yaşadıklarımı Onlar Yaşamasın"
Futbol, yalnızca yetenek ve disiplin gerektiren bir oyun değil; aynı zamanda büyük bir psikolojik dayanıklılık testi. Genç futbolcular, henüz kariyerlerinin başında oldukları dönemde taraftarlar, medya ve bazen teknik ekiplerden gelen yoğun eleştirilerle karşılaşabiliyor. Bu eleştiriler, bazen yapıcı bir rehberlikten ziyade haksız bir yük haline dönüşerek genç oyuncuların gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. A Milli Takım'ın 10 numarası ve kaptanı Hakan Çalhanoğlu da ay-yıldızlı formayı terleten genç futbolculara destek çıktı.
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A Milli Takım'da teknik direktör Montella ve başarılı orta saha Hakan Çalhanoğlu, 19 Kasım Salı saat 22.45'te oynanacak Karadağ maçı öncesinde basınla bir araya geldi.
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İtalyan çalıştırıcı, son günlerde Roma'nın başına geçeceği iddialarına yönelik soruları yanıtsız bırakırken Çalhanoğlu, sakatlığından dolayı gruptaki son maçta kadroda olmayacağını belirtti.
Inter forması giyen oyuncu, aynı zamanda futbolseverlerin eleştirileriyle ilişkili bir soru üzerine takımdaki genç futbolculara her zaman destek olmaya çalıştığını ifade etti.
32 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyeri boyunca maruz kaldığı eleştirilerin, yeni isimlere de yapılması durumunda onları etkilememesi için çaba harcadığını şu sözlerle dile getirdi:
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