Sözleri Tepki Çekmişti: Bentancur'a İngiltere Federasyonu'ndan Tarihi Irkçılık Cezası
Sözleri Tepki Çekmişti: Bentancur'a İngiltere Federasyonu'ndan Tarihi Irkçılık Cezası
Futbolda ırkçılıkla mücadele son yıllarda büyük bir ivme kazandı ve bu tür ayrımcı söylemlere karşı sıfır tolerans politikası giderek daha fazla uygulanıyor. Ancak zaman zaman yaşanan talihsiz olaylar, spor dünyasının bu mücadelede ne kadar hassas olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Son olarak Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, yaptığı bir açıklamayla gündeme oturmuştu. Uruguaylı futbolcu, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında takım arkadaşı Heung-min Son’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle ciddi bir ceza aldı.
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Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, yaptığı talihsiz bir açıklama nedeniyle hem sahalardan uzak kalacak hem de maddi bedel ödeyecek.
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Uruguaylı futbolcu, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında takım arkadaşı Heung-min Son’a yönelik kullandığı ifadelerle gündeme oturmuştu.
27 yaşımdaki oyuncu, milli takımdayken ülkesinin bir televizyonuna verdiği röportaj sırasında, "Korelilerin hepsi birbirine benziyor." demişti.
Bu yorum, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ırkçılık içeren bir söylem olarak değerlendirildi.
Federasyon, Uruguaylı orta sahaya 7 maç men ve 100 bin pound para cezası verdi. Cezanın sadece ligde geçerli olacağı paylaşıldı.
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Son, Bentancur'un kendisinden özür dilediğini ve aralarında bir sorun olmadığını açıklamıştı.
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