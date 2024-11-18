Sözleri Tepki Çekmişti: Bentancur'a İngiltere Federasyonu'ndan Tarihi Irkçılık Cezası

Futbolda ırkçılıkla mücadele son yıllarda büyük bir ivme kazandı ve bu tür ayrımcı söylemlere karşı sıfır tolerans politikası giderek daha fazla uygulanıyor. Ancak zaman zaman yaşanan talihsiz olaylar, spor dünyasının bu mücadelede ne kadar hassas olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Son olarak Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, yaptığı bir açıklamayla gündeme oturmuştu. Uruguaylı futbolcu, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında takım arkadaşı Heung-min Son’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle ciddi bir ceza aldı.