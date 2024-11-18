Icardi'nin A Milli Takım Forması Giymesi İçin CİMER'e Başvuruda Bulunuldu!
Icardi'nin A Milli Takım Forması Giymesi İçin CİMER'e Başvuruda Bulunuldu!
Fanatiklik yüzünden bu zamana kadar evinin dış cephesini tuttuğu takımın renklerine boyatanları, bebeğine en sevdiği futbolcunun ismini verenleri gördük. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bir futbolsever, Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı. Arjantinli golcünün ay-yıldızlı formayı giymesini istedi. İşte detaylar 👇
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Galatasaray forması giyen Icardi, son günlerde eşi Wanda Nara'dan dolayı gündemden düşmezken kendisi için ilginç bir talepte bulunuldu.
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Sarı-kırmızılı bir taraftar, Galatasaray ile müthiş bir çıkış yakalayan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu noktalayan Icardi'nin Milli Takım'da oynaması için CİMER'e başvurdu.
Taraftarın yazdığı dilekçe 👇
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X'te @asayisberkemal0 kullanıcı adıyla bilinen asayiş muhabiri, dilekçenin sahibinin bir takipçisi olduğunu ve takipçisinin mesajını paylaştı. 👇
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