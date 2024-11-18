Icardi'nin A Milli Takım Forması Giymesi İçin CİMER'e Başvuruda Bulunuldu!

Bir takipçim Mouro Icardi’nin milli takıma alınması için cimere dilekçe yazdı.

Attığı mesaj ise şu şekilde

“Merhaba, nasılsınız? Icardi'yi milli takıma alması için Cimer'e dilekçe yolluyorum. Sizden ricam bunu paylaşmanız. Herkesin bunu istediğini ve çığ gibi büyüyeceğinden adım gibi eminim. Ne kadar çok kişi görür ve paylaşırsa milli takımın bu ihtiyacı yetkililer tarafından daha çabuk görülür.”