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Icardi'nin A Milli Takım Forması Giymesi İçin CİMER'e Başvuruda Bulunuldu!

Icardi'nin A Milli Takım Forması Giymesi İçin CİMER'e Başvuruda Bulunuldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.11.2024 - 19:43

Fanatiklik yüzünden bu zamana kadar evinin dış cephesini tuttuğu takımın renklerine boyatanları, bebeğine en sevdiği futbolcunun ismini verenleri gördük. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bir futbolsever, Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı. Arjantinli golcünün ay-yıldızlı formayı giymesini istedi. İşte detaylar 👇

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Galatasaray forması giyen Icardi, son günlerde eşi Wanda Nara'dan dolayı gündemden düşmezken kendisi için ilginç bir talepte bulunuldu.

Galatasaray forması giyen Icardi, son günlerde eşi Wanda Nara'dan dolayı gündemden düşmezken kendisi için ilginç bir talepte bulunuldu.

Sarı-kırmızılı bir taraftar, Galatasaray ile müthiş bir çıkış yakalayan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu noktalayan Icardi'nin Milli Takım'da oynaması için CİMER'e başvurdu.

Sarı-kırmızılı bir taraftar, Galatasaray ile müthiş bir çıkış yakalayan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu noktalayan Icardi'nin Milli Takım'da oynaması için CİMER'e başvurdu.

Taraftarın yazdığı dilekçe 👇

Taraftarın yazdığı dilekçe 👇

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X'te @asayisberkemal0 kullanıcı adıyla bilinen asayiş muhabiri, dilekçenin sahibinin bir takipçisi olduğunu ve takipçisinin mesajını paylaştı. 👇

X'te @asayisberkemal0 kullanıcı adıyla bilinen asayiş muhabiri, dilekçenin sahibinin bir takipçisi olduğunu ve takipçisinin mesajını paylaştı. 👇

Bir takipçim Mouro Icardi’nin milli takıma alınması için cimere dilekçe yazdı. 

Attığı mesaj ise şu şekilde 

“Merhaba, nasılsınız? Icardi'yi milli takıma alması için Cimer'e dilekçe yolluyorum. Sizden ricam bunu paylaşmanız. Herkesin bunu istediğini ve çığ gibi büyüyeceğinden adım gibi eminim. Ne kadar çok kişi görür ve paylaşırsa milli takımın bu ihtiyacı yetkililer tarafından daha çabuk görülür.”

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