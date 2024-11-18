FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya Yaptırımı 2026 Dünya Kupası'nda da Devam Edecek!

FIFA ve UEFA, Rusya’nın uluslararası futbol arenasından men edilmesine devam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Rusya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı da rafa kalkmış durumda. Rusya, turnuva öncesinde yapılacak elemelerde yer alamayacak ve dolayısıyla Kanada, Meksika ve ABD’nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı futbol dünyasının en büyük organizasyonuna katılamayacak.