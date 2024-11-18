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FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya Yaptırımı 2026 Dünya Kupası'nda da Devam Edecek!

FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya Yaptırımı 2026 Dünya Kupası'nda da Devam Edecek!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.11.2024 - 21:35

FIFA ve UEFA, Rusya’nın uluslararası futbol arenasından men edilmesine devam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Rusya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı da rafa kalkmış durumda. Rusya, turnuva öncesinde yapılacak elemelerde yer alamayacak ve dolayısıyla Kanada, Meksika ve ABD’nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı futbol dünyasının en büyük organizasyonuna katılamayacak.

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2022 yılında başlayan ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında, FIFA ve UEFA, Rusya’nın futbol müsabakalarından men edilmesi yönünde karar almıştı.

2022 yılında başlayan ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında, FIFA ve UEFA, Rusya’nın futbol müsabakalarından men edilmesi yönünde karar almıştı.

Bu karar, yalnızca ulusal takımları değil, aynı zamanda Rus kulüplerinin de Avrupa kupalarına katılımını engellemişti.

Bu karar, yalnızca ulusal takımları değil, aynı zamanda Rus kulüplerinin de Avrupa kupalarına katılımını engellemişti.

Match TV'nin haberine göre, aradan geçen süreye rağmen iki kurum da Rusya’nın uluslararası futbola dönüşüne yeşil ışık yakmadı.

Match TV'nin haberine göre, aradan geçen süreye rağmen iki kurum da Rusya’nın uluslararası futbola dönüşüne yeşil ışık yakmadı.

Böylelikle Rusya'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na da katılamayacağı kesinleşmiş oldu.

Böylelikle Rusya'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na da katılamayacağı kesinleşmiş oldu.

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