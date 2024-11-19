En-Nesyri İçin Sürpriz Karar: Fenerbahçe Al-Nassr’ı Geri Çevirdi!
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En-Nesyri İçin Sürpriz Karar: Fenerbahçe Al-Nassr’ı Geri Çevirdi!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'ye yönelik transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Faslı golcünün eski kulübüne geri dönebileceği belirtilmişti. 27 yaşındaki oyuncunun bu kez de Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün hedefinde olduğu iddia edildi. Ronaldo'nun formasının giydiği takım, Fenerbahçe'ye ciddi bir teklif sundu. Fakat teklif, Ali Koç ve yönetimi tarafından yeterli bulunmadı. (TV100)
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Fenerbahçe’de ara transfer dönemi hareketliliği sürerken, Youssef En-Nesyri için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
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Suudi basını, Al-Nassr’ın Faslı golcüye talip olduğunu ve 32 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğunu öne sürdü.
Ancak TV100'ün haberine göre, Fenerbahçe yönetimi 30+2 milyon euro seviyesindeki bu teklifi yetersiz buldu ve oyuncuyu satmayı düşünmüyor.
Sarı-lacivertli kulübün, En-Nesyri’nin piyasa değerinin 40 milyon euroyu görebileceğine inandığı belirtildi.
19.5 milyon euro karşılığında kadroya katılan En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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