Icardi'den Göndermeli Paylaşım: Metin Oktay Selamı Verdi Simge'yi Unutmadı
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Icardi'den Göndermeli Paylaşım: Metin Oktay Selamı Verdi Simge'yi Unutmadı
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ifade edilen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arjantinli golcü, geri dönüş sinyali verdi. Yıldız isim, milli arada ülkesine gitmişti. Eşi Wanda Nara ile kaos dolu günler yaşadığı iddia edilmişti. İşte detaylar. 👇
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Mauro Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara'nın, 24 yaşındaki rapçi L-Gante ile aşk yaşadığını açıklaması, hem magazin hem de futbol dünyasının gündemine oturmuştu.
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Dikkat çeken gelişmenin, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan 6-7 ay uzak kalacak Icardi'nin ülkesi Arjantin'e gittiği sırada yaşanmasıysa olayları başka bir noktaya taşımıştı.
31 yaşındaki golcünün, Nara ile tartışma yaşadığı, gözaltına alındığı iddia edilmişti. İddia, Galatasaray tarafından yalanlanmıştı.
Sürecin nasıl devam edeceği merakla beklenirken Icardi'den paylaşım geldi.
Yıldız oyuncu, Instagram hesabından Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı.
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Fotoğrafa, "Yakında... Uzak olan burada olacak ⏳🦁" notunu düştü. Her zamanki gibi de Simge'yi unutmadı. Aşkın Olayım şarkısını ekledi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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