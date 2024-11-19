Zoru Başardık: Karadağ'a Üç Puan Hediye Eden Milli Takım'a Gelen Tepkiler
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Zoru Başardık: Karadağ'a Üç Puan Hediye Eden Milli Takım'a Gelen Tepkiler
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Takımımız, liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. Maç sonunda sosyal medya yangın yerine döndü. Teknik direktör Montella'ya tercihleri yüzünden tepkiler hızla artmaya başladı. İstifa sesleri yükseldi.
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A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.
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Ay-yıldızlılar, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.
Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.
Karadağ yenilgisinin, sosyal medyaya yansıması ise şöyle 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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