Serdar Dursun Yine Çok Güldürdü: Galatasaray Formalı Çocuğa Hangi Takımlı Olduğunu Sordu!

Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun, yine çok konuşulacak bir şey yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, üzerinde Galatasaray forması olan çocuğa ''Hangi takımlısın?'' diye sordu. Serdar Dursun'un minik çocuğa sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu. Kimileri gülerken, kimileri Serdar Dursun'un ne kadar mistik bir kişiliği olduğuna vurgu yaptı.