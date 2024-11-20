Serdar Dursun Yine Çok Güldürdü: Galatasaray Formalı Çocuğa Hangi Takımlı Olduğunu Sordu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun, yine çok konuşulacak bir şey yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, üzerinde Galatasaray forması olan çocuğa ''Hangi takımlısın?'' diye sordu. Serdar Dursun'un minik çocuğa sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu. Kimileri gülerken, kimileri Serdar Dursun'un ne kadar mistik bir kişiliği olduğuna vurgu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve şimdilerde Alanyaspor'da top koşturan Serdar Dursun, ''ikonik'' gol sevinci ve güldüren hareketleriyle yeşil sahalarda oldukça sevilen bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son videosuyla sosyal medyada gündem olan Serdar Dursun, üzerinde Galatasaray forması olan bir çocuğa hangi takımlı olduğunu sordu.
Serdar Dursun'un o anları çok konuşulurken izleyen birçok kişiden yorum geldi.
Serdar Dursun'un Galatasaray formalı çocuğa ''Hangi takımlısın?'' sorusunu yönelttiği o anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın