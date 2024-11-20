Tartışmaların Odak Noktası Süper Lig Hakemleri Ne Kadar Para Kazanıyor?

Türk futbolunun en çok konuşulan isimleri ne teknik direktörler, ne futbolcular ne de yöneticiler. Yıllardır hakemler tartışılıyor, yerlerine yabancı hakemlerin gelmesi tartışılıyor ve VAR sistemiyle azalacağı düşünülen tartışmalar her geçen gün daha fazla artıyor. Hakemler öyle bir hedef tahtası haline geldi ki görev esnasında kulüp yöneticileri tarafından fiziki saldırıya uğradıklarını bile görebiliyoruz. Peki milyon euroların havada uçuştuğu futbol dünyasının en tartışmalı isimleri ne kadar kazanıyor?