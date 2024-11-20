Tartışmaların Odak Noktası Süper Lig Hakemleri Ne Kadar Para Kazanıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Tartışmaların Odak Noktası Süper Lig Hakemleri Ne Kadar Para Kazanıyor?
Türk futbolunun en çok konuşulan isimleri ne teknik direktörler, ne futbolcular ne de yöneticiler. Yıllardır hakemler tartışılıyor, yerlerine yabancı hakemlerin gelmesi tartışılıyor ve VAR sistemiyle azalacağı düşünülen tartışmalar her geçen gün daha fazla artıyor. Hakemler öyle bir hedef tahtası haline geldi ki görev esnasında kulüp yöneticileri tarafından fiziki saldırıya uğradıklarını bile görebiliyoruz. Peki milyon euroların havada uçuştuğu futbol dünyasının en tartışmalı isimleri ne kadar kazanıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle hakemlerin sabit ücretleri olmadığı ve maç başına para kazandıklarını belirtelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig seviyesindeki bir hakem maç başı 52 bin 500 TL kazanıyor.
VAR hakemleri ise maç başı 26 bin 500 TL kazanıyor.
Yardımcı hakemlerin ise maç başı kazancı 23 bin 100 TL.
VAR hakemlerine yardım eden AVAR hakemleri ise maç başı 13 bin lira kazanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Değişiklikler, uzatmaları belirleme, hakemi kontrol hatta hakemin sakatlanması durumunda devreye girmek gibi görevleri olan 4. hakemler ise maç başı 15 bin lira kazanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın