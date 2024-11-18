Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Eski Paylaşımları Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak
Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Eski Paylaşımları Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak
Sosyal medya bir jenerasyon için kendisinden öncesi ve sonrası diye ayrılsa da yeni jenerasyonlar sosyal medyanın içinde doğdu. Çoğu kişi de çocukluktan beri de kullanıyor. Dijital ayak izlerimizin bu kadar sık takip edildiği günümüzde eğer ünlü biriyseniz eski paylaşımlarınız çarşaf çarşaf yayınlanıyor. En son paylaşımları düşen isim ise Galatasaray ve Milli Takım'ın formda oyuncusu Yunus Akgün. Genç futbolcunun eski paylaşımları pek çoğumuzda nostaljik duygular yaşatırken tebessüm de ettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaraylı taraftarların kafasında Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışının ardından kanatlarda kimin oynayacağı yönünde soru işaretleri vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leicester'daki kiralık döneminin ardından bomba gibi dönen Yunus Akgün bu sezon attığı goller ve oyunuyla soru işaretlerini teker teker sildi.
Akgün'ün popülerliği eski paylaşımlarının da popüler olmasına neden oldu.
O yıllarda ve o yaşlardaki çoğu gencin postlarını süsleyen paylaşımlar ise haliyle viral oldu.
Gelin göz atalım 👀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın