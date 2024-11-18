Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Eski Paylaşımları Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak

Sosyal medya bir jenerasyon için kendisinden öncesi ve sonrası diye ayrılsa da yeni jenerasyonlar sosyal medyanın içinde doğdu. Çoğu kişi de çocukluktan beri de kullanıyor. Dijital ayak izlerimizin bu kadar sık takip edildiği günümüzde eğer ünlü biriyseniz eski paylaşımlarınız çarşaf çarşaf yayınlanıyor. En son paylaşımları düşen isim ise Galatasaray ve Milli Takım'ın formda oyuncusu Yunus Akgün. Genç futbolcunun eski paylaşımları pek çoğumuzda nostaljik duygular yaşatırken tebessüm de ettirdi.