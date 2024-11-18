Okan Buruk, Osimhen'in Sözleşmesinde "Ocak Ayı Maddesi Var" İtirafında Bulundu

Victor Osimhen geldiği günden bu yana Galatasaraylıları kendine hayran bıraktı. İlk gün 'Ocakta teklif gelirse gidebilir' maddesi olduğu iddia edilmişti. Ancak hem kulüp hem de kulübe bağlı gazeteciler bunu reddetmişti. Okan Buruk, dün akşam katıldığı Ekol Tv yayınında bu konuya dair açıklık getirdi. Okan Buruk maddenin olduğunu söyledi.