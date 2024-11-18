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Okan Buruk, Osimhen'in Sözleşmesinde "Ocak Ayı Maddesi Var" İtirafında Bulundu

Okan Buruk, Osimhen'in Sözleşmesinde "Ocak Ayı Maddesi Var" İtirafında Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.11.2024 - 09:43

Victor Osimhen geldiği günden bu yana Galatasaraylıları kendine hayran bıraktı. İlk gün 'Ocakta teklif gelirse gidebilir' maddesi olduğu iddia edilmişti. Ancak hem kulüp hem de kulübe bağlı gazeteciler bunu reddetmişti. Okan Buruk, dün akşam katıldığı Ekol Tv yayınında bu konuya dair açıklık getirdi. Okan Buruk maddenin olduğunu söyledi.

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Geldiği günden beri Süper Lig'de Osimhen rüzgarı esiyor. Osimhen golleri, açıklamaları ve tavırlarıyla Galatasaray taraftarını hayran bıraktı.

Geldiği günden beri Süper Lig'de Osimhen rüzgarı esiyor. Osimhen golleri, açıklamaları ve tavırlarıyla Galatasaray taraftarını hayran bıraktı.

Osimhen için ilk geldiği gün "Ocak'ta teklif gelirse gidebilir" maddesi olduğu iddia edilmişti, bu maddenin varlığı yalanlanmıştı.

Osimhen için ilk geldiği gün "Ocak'ta teklif gelirse gidebilir" maddesi olduğu iddia edilmişti, bu maddenin varlığı yalanlanmıştı.

Okan Buruk, Ekol Tv'de katıldığı özel yayında bu duruma açıklık getirdi. Okan Buruk korkulan maddenin olduğunu açıkladı.

Okan Buruk, Ekol Tv'de katıldığı özel yayında bu duruma açıklık getirdi. Okan Buruk korkulan maddenin olduğunu açıkladı.

Okan Buruk, "Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına Ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi." dedi.

Okan Buruk, "Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına Ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi." dedi.

Buruk, " Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok" açıklaması yaptı.

Buruk, " Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok" açıklaması yaptı.

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