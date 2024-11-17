Parkedeki Derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynanan maçta Fenerbahçe kafa kafaya geçen ilk periyotun ardından maça ağırlığını koydu. Efes'ten iki diskalifiye'nin yaşandığı maçta Fenerbahçe, Anadolu Efes'le galibiyet sayısını eşitledi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 6 galibiyet 1 mağluibyetle iki ve üçüncü sırayı aldı. Ligde lider ise 7 galibiyetle Tofaş oldu.