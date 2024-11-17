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Parkedeki Derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Yendi

Parkedeki Derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.11.2024 - 22:55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynanan maçta Fenerbahçe kafa kafaya geçen ilk periyotun ardından maça ağırlığını koydu. Efes'ten iki diskalifiye'nin yaşandığı maçta Fenerbahçe, Anadolu Efes'le galibiyet sayısını eşitledi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 6 galibiyet 1 mağluibyetle iki ve üçüncü sırayı aldı. Ligde lider ise 7 galibiyetle Tofaş oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 yendi.

Karşılıklı basketlerle tempolu başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6'lık üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla öne çıktığı ilk çeyrek ise 21-21'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılıklı basketlerle tempolu başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6'lık üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla öne çıktığı ilk çeyrek ise 21-21'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyot sonunda sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

İkinci periyot sonunda sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, Fenerbahçe bu periyoda da ağırlığını koydu. Fenerbahçe Beko final periyoduna 67-50 üstün girdi.

İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, Fenerbahçe bu periyoda da ağırlığını koydu. Fenerbahçe Beko final periyoduna 67-50 üstün girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.

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