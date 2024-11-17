Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ve Kayseri'ye Hayran Kaldı

Milli takımımız Galler'le 0-0 berabere kaldı. Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy maç sonunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bellamy, 'Keşke hep Türkiye ile oynasak' dedi. Bellamy'nin açıklamalarında Kayseri'ye de övgüler yer aldı. Bellamy'nin açıklamalar kamuoyu tarafından da beğeni ile karşılandı.