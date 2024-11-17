Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ve Kayseri'ye Hayran Kaldı
Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ve Kayseri'ye Hayran Kaldı
Milli takımımız Galler'le 0-0 berabere kaldı. Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy maç sonunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bellamy, 'Keşke hep Türkiye ile oynasak' dedi. Bellamy'nin açıklamalarında Kayseri'ye de övgüler yer aldı. Bellamy'nin açıklamalar kamuoyu tarafından da beğeni ile karşılandı.
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Craig Bellamy, Galler'le 0-0 berabere kaldığımız maçın ardından ülkemize ve Kayseri'ye yönelik övgü dolu açıklamalarda bulundu.
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Bellamy, “Böyle bir atmosferde oynamak bir onur. İnanılmaz. Futbola tutkulu bir taraftar olarak, sizin tutkunuzu görmek. Keşke her zaman burada oynayabilseydim" dedi.
Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını ve iyi karşılandıklarını söyleyen Bellamy, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" dedi.
Maçın oynandığı şehir Kayseri ile ilgili de konuşan Bellamy, "Misafirperverliğiniz ve şehir için size minnettarım. Maç için gerçekten iyi bir şehir seçmişsiniz. Gelecekte de iyi şanslar dilerim” dedi.
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