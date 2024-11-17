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Wout Weghrost'un Abartılı Sevinci Tepkilere Neden Oldu

Wout Weghrost'un Abartılı Sevinci Tepkilere Neden Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.11.2024 - 18:16

Wout Weghorst'un Hollanda kariyerinde vukuatsız gün yok gibi. Dünya Kupası'nda Messi ile tartışmaları hala hatırlanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda da hırslı yapısıyla rakiplerle 'didişen' Weghorst bu kez de sevinciyle gündemde. Weghorst, Macaristan karşısında attığı gol ve sevinci nedeniyle hakaretlere maruz kalıyor. Sebebi ise dramatik bir durumu önemsememesi.

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Dünya Kupası'nda Weghorst'un Messi'yi çıldırttığı anlar dün gibi akıllarda. Weghorst, yeniden dahil olduğu milli takımda her maç hırslı yapısıyla ön plana çıkıyor.

Dünya Kupası'nda Weghorst'un Messi'yi çıldırttığı anlar dün gibi akıllarda. Weghorst, yeniden dahil olduğu milli takımda her maç hırslı yapısıyla ön plana çıkıyor.

Uluslar Ligi'nde Hollanda, evinde Macaristan'ı 4-0 mağlup etti. İlk gol de tanıdık isim Weghorst'tan geldi.

Uluslar Ligi'nde Hollanda, evinde Macaristan'ı 4-0 mağlup etti. İlk gol de tanıdık isim Weghorst'tan geldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Macaristan'ın yardımcı antrenörü Adam Szalai, yedek kulübesinde aniden yere yığıldı. Durumu fark eden Macar sağlık ekipleri hızla Szalai'nin yanına koşarak kendisine müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Macaristan'ın yardımcı antrenörü Adam Szalai, yedek kulübesinde aniden yere yığıldı. Durumu fark eden Macar sağlık ekipleri hızla Szalai'nin yanına koşarak kendisine müdahalede bulundu.

Adam Szalai'nin tedavi altına alınabilmesi için karşılaşma durduruldu. İlk müdahalenin ardından Szalai, Amsterdam'daki bir hastaneye nakledildi. Yapılan açıklamalara göre durumunun stabil olduğu belirtildi.

Adam Szalai'nin tedavi altına alınabilmesi için karşılaşma durduruldu. İlk müdahalenin ardından Szalai, Amsterdam'daki bir hastaneye nakledildi. Yapılan açıklamalara göre durumunun stabil olduğu belirtildi.

Oyun, 13 dakikalık bir aranın ardından yeniden başlarken VAR devreye girerek önceki bir pozisyon için Hollanda lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Oyun, 13 dakikalık bir aranın ardından yeniden başlarken VAR devreye girerek önceki bir pozisyon için Hollanda lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
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Weghorst golünü kısa süre önce yaşanan olayı umursamadan büyük tepkilerle ve tribünler önünde kayarak kutladı.

Weghorst golünü kısa süre önce yaşanan olayı umursamadan büyük tepkilerle ve tribünler önünde kayarak kutladı.

Sosyal medyada Weghorst'a "Sevimsiz pislik", "Adice kutlama", "Yaptıkları klas dışı", "Yaptıkları aptalca ve iğrenç" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada Weghorst'a "Sevimsiz pislik", "Adice kutlama", "Yaptıkları klas dışı", "Yaptıkları aptalca ve iğrenç" yorumları yapıldı.

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