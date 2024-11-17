Wout Weghrost'un Abartılı Sevinci Tepkilere Neden Oldu

Wout Weghorst'un Hollanda kariyerinde vukuatsız gün yok gibi. Dünya Kupası'nda Messi ile tartışmaları hala hatırlanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda da hırslı yapısıyla rakiplerle 'didişen' Weghorst bu kez de sevinciyle gündemde. Weghorst, Macaristan karşısında attığı gol ve sevinci nedeniyle hakaretlere maruz kalıyor. Sebebi ise dramatik bir durumu önemsememesi.