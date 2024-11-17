UFC 309'daki Zaferini Böyle Kutladı: Jon Jones'tan "Donald Trump Dansı"!

UFC Ağır Sıklet Şampiyonu Jon Jones, UFC 309'da Stipe Miocic'i üçüncü rauntta etkileyici bir dönüş tekmesiyle nakavt ederek unvanını korudu. Madison Square Garden’da düzenlenen bu unutulmaz etkinlik, dövüş dünyasının merakla takip ettiği anlara sahne oldu. Geceye, ABD’nin yeni seçilen Başkanı’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Ancak en dikkat çekici an, Jones’un galibiyetini kutlarken yaptığı sıra dışı hareket oldu. Zaferini 'Donald Trump Dansı' ile kutlayan Jones, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.