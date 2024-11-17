Ronaldo, YouTube İçin Meydan Okuduğu Mr. Beast ile Buluştu
Ronaldo, YouTube İçin Meydan Okuduğu Mr. Beast ile Buluştu
Cristiano Ronaldo'nun futbolda kırmadığı rekor kalmadı. Futbola ve futbolculuğa farklı yorum getiren Ronaldo artık futbol sonrasına hazırlığa başladı. YouTube'da kanal açarak takipçileriyle burada buluşan Ronaldo geçtiğimiz aylarda hedefini açıklamıştı. Mr. Beast'i geçmek istediğini söyleyen Ronaldo, bunun için iki yıl hedefi koydu. Şimdi internete düşen bir fotoğraf ise ikilinin bir araya geldiğini gösterdi.
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Futbolda yaptıklarının yanında artık Ronaldo yavaş yavaş futbol sonrası kariyerine hazırlık yapıyor. Bunun ilk adımı da YouTube kanalı açmak oldu.
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YouTube'da takipçileriyle bir araya gelen Ronaldo, izlenme sayıları ve artan abone sayısı ile dikkat çekiyor. Ronaldo'nun şu anda 67 milyon takipçisi var.
Ronaldo'nun hedefindeki isim ise 331 milyon aboneli Mr. Beast! Ronaldo, Beast'i iki yıl içinde geçeceğini iddia ediyor.
Bu iddianın ardından ikilinin bir arada görüldüğü bir fotoğraf internete düştü. Fotoğrafın ardından iddialar ise havada uçuştu.
İddiaya göre Ronaldo'nun kanalında Mr. Beast konuk olarak yer alacak. İkilinin bir süre önce Suudi Arabistan'da bir video/podcast kaydettikleri iddia edilmişti.
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İkilinin videosunun önümüzdeki günlerde yayınlanacağı söylense de net bir tarih verilmedi.
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