Ronaldo, YouTube İçin Meydan Okuduğu Mr. Beast ile Buluştu

Cristiano Ronaldo'nun futbolda kırmadığı rekor kalmadı. Futbola ve futbolculuğa farklı yorum getiren Ronaldo artık futbol sonrasına hazırlığa başladı. YouTube'da kanal açarak takipçileriyle burada buluşan Ronaldo geçtiğimiz aylarda hedefini açıklamıştı. Mr. Beast'i geçmek istediğini söyleyen Ronaldo, bunun için iki yıl hedefi koydu. Şimdi internete düşen bir fotoğraf ise ikilinin bir araya geldiğini gösterdi.