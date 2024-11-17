Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas'tan Yıllar Sonra Gelen Fatih Terim Cevabı

Burak Elmas'ın başkanlık döneminde Terim'le yolları ayırması büyük tepkiye neden olmuştu. Başkanlık süresinde aldığı kararlardan en çok eleştirileni de bu olmuştu. Camiada da kredisini düşüren bu hareket sonucunda başkanlığa veda etmişti. Burak Elmas yıllar sonra bu kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Terim'in gidiş gelişlerinin normal olamadığını söyleyen Elmas, 'sağlıksız yapı ama Galatasaray gerçeği' dedi.