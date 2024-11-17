Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas'tan Yıllar Sonra Gelen Fatih Terim Cevabı
Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas'tan Yıllar Sonra Gelen Fatih Terim Cevabı
Burak Elmas'ın başkanlık döneminde Terim'le yolları ayırması büyük tepkiye neden olmuştu. Başkanlık süresinde aldığı kararlardan en çok eleştirileni de bu olmuştu. Camiada da kredisini düşüren bu hareket sonucunda başkanlığa veda etmişti. Burak Elmas yıllar sonra bu kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Terim'in gidiş gelişlerinin normal olamadığını söyleyen Elmas, 'sağlıksız yapı ama Galatasaray gerçeği' dedi.
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Burak Elmas'ın başkanlığı süresince en çok eleştirilen kararı Fatih Terim'le yolların ayrılmasıydı. Elmas, Terim'le yolların ayrılması ve doğurduğu sonuçları Ekol TV'de anlattı.
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Elmas, "Fatih Terim ile yolları ayırma kararını Galatasaray için aldım. Ben o dönem tüm kararlarımı Galatasaray için aldım" dedi.
Burak Elmas, Fatih Terim'in kulüp içindeki gücüne de değindi. Elmas, " Fatih hocanın kulüp içi siyasi kuvveti var. Bu karar siyasete de etki ediyor. Normalde çok sağlıksız yapı ama Galatasaray gerçeği" dedi.
Burak Elmas, "Fatih hoca kulüpte çok sevilen ve destek gören birisi. Normal olması gereken bir teknik direktör kararı siyasi bir sonuç doğuruyor. Çok sağlıklı değil ama Galatasaray'ın gerçeği bu" açıklaması yaptı.
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