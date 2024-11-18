Wanda Nara'nın Icardi'den İstediği Nafaka Ortaya Çıktı: Mal Paylaşımı Krizi Kapıda!
Wanda Nara'nın Icardi'den İstediği Nafaka Ortaya Çıktı: Mal Paylaşımı Krizi Kapıda!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu istiyor. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından kalem kalem çıkarılırken, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile samimi anları gündemden düşmüyor.
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi canlı yayında aldatan ve boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında gündem yaratan gelişmeler gelmeye devam ediyor.
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İddiaya göre, Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini istiyor.
İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde hesaplandı: 👇🏻
İkilinin bugüne kadarki toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
Wanda Nara'nın hafta sonu yeni sevgilisi L-Gante ile bir konser sırasında sahneye çıkarak öpüştüğü anlar da gündem olmuştu.
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