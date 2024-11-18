Wanda Nara'nın Icardi'den İstediği Nafaka Ortaya Çıktı: Mal Paylaşımı Krizi Kapıda!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu istiyor. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından kalem kalem çıkarılırken, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile samimi anları gündemden düşmüyor.