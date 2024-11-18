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Wanda Nara'nın Icardi'den İstediği Nafaka Ortaya Çıktı: Mal Paylaşımı Krizi Kapıda!

Wanda Nara'nın Icardi'den İstediği Nafaka Ortaya Çıktı: Mal Paylaşımı Krizi Kapıda!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
18.11.2024 - 14:39

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu istiyor. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından kalem kalem çıkarılırken, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile samimi anları gündemden düşmüyor. 

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi canlı yayında aldatan ve boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında gündem yaratan gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi canlı yayında aldatan ve boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında gündem yaratan gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmüştü.

İddiaya göre, Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini istiyor.

İddiaya göre, Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini istiyor.

İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde hesaplandı: 👇🏻

İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde hesaplandı: 👇🏻

  • 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.

  • 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç.

  • 20 milyon euro PSG'ye transferden elde edilen kazanç.

  • Üç malikane: İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te. Toplamda 10 milyon euro değerinde.

  • 1 milyon euro civarında üç lüks araç.

  • Icardi'nin şu anda oynadığı kulüp Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı.

İkilinin bugüne kadarki toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

İkilinin bugüne kadarki toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Wanda Nara'nın hafta sonu yeni sevgilisi L-Gante ile bir konser sırasında sahneye çıkarak öpüştüğü anlar da gündem olmuştu.

Wanda Nara'nın hafta sonu yeni sevgilisi L-Gante ile bir konser sırasında sahneye çıkarak öpüştüğü anlar da gündem olmuştu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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