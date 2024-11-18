Demokrat Parti'de İstifa Krizi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiden Ayrıldı
Demokrat Parti'de İstifa Krizi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiden Ayrıldı
İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.
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Demokrat Parti’nin, dün yapılan 15’inci Olağan Kongresi’ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa ettiklerini açıkladı.
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Cemal Enginyurt istifasıyla ilgili şunları söyledi: 👇🏻
Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı videolu istifa paylaşımında şunları söyledi: 👇🏻
Salih Uzun ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇🏻
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