Demokrat Parti'de İstifa Krizi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiden Ayrıldı

'Bugün önemli bir karar alıyorum. 4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyordum. Burada güzel dostluklar tanıdım.

Anadolu'yu gezerek DP'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim.

Lakin Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar merkezin gerekli olduğunu gösterdi. Merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi'nin bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik.

Fakat DP aniden kongre yaptı. Bu ani kongre kararının DP'ye bir faydası olmaz dedik.

2 yıl önce 10 bin kişiyle kongre yaparken, şimdi otel salonunda kongre yakışmaz, gelin bunu 2025 mart ayında yapalım dedik, teklifimiz kabul edilmedi. Bu saatten sonra DP'de mücadeledemizin kabul edilmeyeceğini görerek ayrılma kararı aldım.

Bütün haklarımı helal ediyorum, DP'den istifa ediyorum. Cesur yürek olmaya devam edeceğim.'