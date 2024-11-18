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Demokrat Parti'de İstifa Krizi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiden Ayrıldı

Demokrat Parti'de İstifa Krizi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiden Ayrıldı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
18.11.2024 - 13:12

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.

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Demokrat Parti’nin, dün yapılan 15’inci Olağan Kongresi’ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Demokrat Parti’nin, dün yapılan 15’inci Olağan Kongresi’ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Cemal Enginyurt istifasıyla ilgili şunları söyledi: 👇🏻

Cemal Enginyurt istifasıyla ilgili şunları söyledi: 👇🏻

'Bugün önemli bir karar alıyorum. 4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyordum. Burada güzel dostluklar tanıdım. 

Anadolu'yu gezerek DP'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. 

Lakin Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar merkezin gerekli olduğunu gösterdi. Merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi'nin bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. 

Fakat DP aniden kongre yaptı. Bu ani kongre kararının DP'ye bir faydası olmaz dedik. 

2 yıl önce 10 bin kişiyle kongre yaparken, şimdi otel salonunda kongre yakışmaz, gelin bunu 2025 mart ayında yapalım dedik, teklifimiz kabul edilmedi. Bu saatten sonra DP'de mücadeledemizin kabul edilmeyeceğini görerek ayrılma kararı aldım.

Bütün haklarımı helal ediyorum, DP'den istifa ediyorum. Cesur yürek olmaya devam edeceğim.'

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı videolu istifa paylaşımında şunları söyledi: 👇🏻

Salih Uzun ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

Salih Uzun ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

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