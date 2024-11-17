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13 Yaşındaki Çocuğu AIDS'ten Ölen Babadan Açıklama: "Ortak Eşya Bile Kullanmıyorduk"

13 Yaşındaki Çocuğu AIDS'ten Ölen Babadan Açıklama: "Ortak Eşya Bile Kullanmıyorduk"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
17.11.2024 - 10:18

İzmir'de AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K. sesizliğini bozdu. HIV pozitif olduğunu kan vermek istediğinde öğrendiğini ve oğluna hastalığın nasıl bulaştığını bilmediğini belirten K.K., şu ifadeleri kullandı: 'Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile.'

Kaynak: Sabah

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İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki A.E.K., AIDS olduğu ortaya çıktıktan sonra 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. A.E.K.'nın ölümü tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki A.E.K., AIDS olduğu ortaya çıktıktan sonra 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. A.E.K.'nın ölümü tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.

Talihsiz çocuğun hastalığı, turizmci babası K.K.'dan kaptığı değerlendiriliyor. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı.

Talihsiz çocuğun hastalığı, turizmci babası K.K.'dan kaptığı değerlendiriliyor. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, A.E.K.'nın geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığını açıkladı. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı belirtildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, A.E.K.'nın geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığını açıkladı. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı belirtildi.

A.E.K.'nın babası K.K., HIV pozitif olduğunu kan vermek istediğinde öğrendiğini ve oğluna hastalığın nasıl bulaştığını bilmediğini belirtti. Baba, hastalığın bulaşmaması için çok dikkat ettiğini ve ortak eşya bile kullanmadıklarını ifade etti.

A.E.K.'nın babası K.K., HIV pozitif olduğunu kan vermek istediğinde öğrendiğini ve oğluna hastalığın nasıl bulaştığını bilmediğini belirtti. Baba, hastalığın bulaşmaması için çok dikkat ettiğini ve ortak eşya bile kullanmadıklarını ifade etti.

13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K.'ya Sabah'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 👇

13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K.'ya Sabah'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 👇

'Kan vermek istediğimde HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. 

Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. 

Bir baba olarak çok zor durumdayım. Ben de kendi hastalığımı öğrendiğimde şoke oldum. Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. 

Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile.'

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Kızılay da sosyal medyada yayılan 'Virüs Kızılay tarafından verilen kandan bulaştı' şeklindeki dezenformasyon içerikli mesajlara karşı açıklama yaptı. Kızılay, tüm kan bileşenlerinin ileri tarama ve doğrulama testlerinden geçirildiğini ve enfeksiyon riski saptanması durumunda kan bağışının kabul edilmediğini belirtti.

Kızılay da sosyal medyada yayılan 'Virüs Kızılay tarafından verilen kandan bulaştı' şeklindeki dezenformasyon içerikli mesajlara karşı açıklama yaptı. Kızılay, tüm kan bileşenlerinin ileri tarama ve doğrulama testlerinden geçirildiğini ve enfeksiyon riski saptanması durumunda kan bağışının kabul edilmediğini belirtti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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