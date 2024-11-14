İzmir’de 13 Yaşındaki Çocuk AIDS’ten Öldü: İstismar Şüphesine İlişkin Yeni Açıklamalar!

'Sağlık Bakanlığı babanın pozitif olduğunu ancak anneyle ilgili bir test yapıldığını söylemişti. Ben de o testin sonucunu bekliyordum. Az önce açıklama geldi.

Annenin testi negatif. Aynı zamanda bir kardeş daha var. Ona da bakıldı. O da negatif. Bu bilgiler en azından netleşti.

Yine Sağlık Bakanlığı ben direkt cümlelerini okumak istiyorum aslında.

Bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı ancak tetkikler devam ediyor.'