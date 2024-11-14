İzmir’de 13 Yaşındaki Çocuk AIDS’ten Öldü: İstismar Şüphesine İlişkin Yeni Açıklamalar!
İzmir’de 13 Yaşındaki Çocuk AIDS’ten Öldü: İstismar Şüphesine İlişkin Yeni Açıklamalar!
İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS çıktı. Son evrede hastaneye yatırılan çocuk hayatını kaybetti. Türkiye gündemini sarsan olaya ilişkin yeni detaylar da belli oldu. AIDS nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun babasının HIV pozitif, annesinin ise HIV pozitif olmadığı öğrenildi. İlk etapta istismar şüphesi beliren olay için Sağlık Bakanlığı'ndan istismar bulgusunun olmadığına yönelik açıklama geldiği de belirtiliyor.
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İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesi Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
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NTV Muhabiri Melike Şahin'in Türkiye gündemine taşıdığı olayda yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AIDS nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun babasının HIV pozitif, annesinin ise HIV pozitif olmadığı belirlendi.
2021 yılında geçirdiği bademcik ameliyatı öncesinde yapılan rutin HIV testinin negatif sonuçlandığı öğrenilen çocuğun babası tarafından istismar edildiğine ilişkin iddialar da gündem olmuştu.
Ancak haberin sahibi Melike Şahin gün içinde bir paylaşım daha yaparak, "Sağlık Bakanlığı, psikiyatri görüşmesinde istismar bulgusuna rastlanmadığını belirtiyor" ifadelerini kullandı 👇
Halk TV'de Remziye Demirkol'un programına konuk olan Halk TV Muhabiri Ayşegül Altın ise aldığı bilgileri şu sözlerle aktardı 👇
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