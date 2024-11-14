Değeri 6 Milyon Euro: Bayburt'ta Picasso Tablosu Bulundu!

Türkiye'deki haber ajanslarına bugün Pablo Picasso ile ülkemizin güzide şehirlerinden Bayburt'u yan yana getiren ilginç bir haber düştü. Bayburt’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objeler ile 6 milyon euroya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait bir tablo ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 21 kişi serbest bırakıldı.