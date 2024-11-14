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Değeri 6 Milyon Euro: Bayburt'ta Picasso Tablosu Bulundu!

Değeri 6 Milyon Euro: Bayburt'ta Picasso Tablosu Bulundu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
14.11.2024 - 14:10

Türkiye'deki haber ajanslarına bugün Pablo Picasso ile ülkemizin güzide şehirlerinden Bayburt'u yan yana getiren ilginç bir haber düştü. Bayburt’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objeler ile 6 milyon euroya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait bir tablo ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 21 kişi serbest bırakıldı. 

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Efendim Pablo Picasso'yu heralde aramızda tanımayan yoktur. Kendisi 20. yüzyılın en etkileyici ve önemli ressamlarından biri olarak görülüyor. Eserlerinin değeri ise milyon dolarlarla ifade ediliyor.

Efendim Pablo Picasso'yu heralde aramızda tanımayan yoktur. Kendisi 20. yüzyılın en etkileyici ve önemli ressamlarından biri olarak görülüyor. Eserlerinin değeri ise milyon dolarlarla ifade ediliyor.

Türkiye'deki haber ajanslarına bugün Pablo Picasso ile ülkemizin güzide şehirlerinden Bayburt'u yan yana getiren ilginç bir haber düştü.

Türkiye'deki haber ajanslarına bugün Pablo Picasso ile ülkemizin güzide şehirlerinden Bayburt'u yan yana getiren ilginç bir haber düştü.

Bayburt’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objeler ile 6 milyon euroya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Bayburt’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objeler ile 6 milyon euroya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Fotoğraf: İhlas Haber Ajansı

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 21 şüpheliden 19’u ifadeleri sonrası, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik uygulanarak salındı.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 21 şüpheliden 19’u ifadeleri sonrası, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik uygulanarak salındı.

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