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Türkiye Böylesini Görmedi: Sahte Doktorda Minibüste Botoks, Yüz Gerdirme Diş Beyazlatma!

Türkiye Böylesini Görmedi: Sahte Doktorda Minibüste Botoks, Yüz Gerdirme Diş Beyazlatma!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
14.11.2024 - 09:40

Antalya'da kendisine doktor süsü veren bir şahıs, VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme, diş beyazlatma işlemleri yapıyordu. Jandarma tarafından yakalanan şahsın aracında 2.5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. 

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Türkiye güne yine Antalya'dan gelen ve şaşkınlık yaratan bir haberle başladı. Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi.

Türkiye güne yine Antalya'dan gelen ve şaşkınlık yaratan bir haberle başladı. Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi.

Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VIP araçta operasyonlar yapan Raşit G. VIP aracıyla birlikte yakalandı.

Güvenlik ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VIP araçta operasyonlar yapan Raşit G. VIP aracıyla birlikte yakalandı.

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihaz ele geçirildi.

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihaz ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü.
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