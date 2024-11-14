Türkiye Böylesini Görmedi: Sahte Doktorda Minibüste Botoks, Yüz Gerdirme Diş Beyazlatma!

Antalya'da kendisine doktor süsü veren bir şahıs, VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme, diş beyazlatma işlemleri yapıyordu. Jandarma tarafından yakalanan şahsın aracında 2.5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı.