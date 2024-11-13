Kardeş Payı Dizisi ile Hafızalara Kazınan Çocuk Yıldız Ahmet Arslan, Nemlizade Dizisinin de Yıldızı Çıktı!

Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı Ahmet Arslan büyüdü. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, bugünlerde internet dizisi Nemlizade'de rol alıyor. Ahmet Arslan buradaki oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ahmet Arslan'ın Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Genç oyuncu aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor.