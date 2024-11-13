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Kardeş Payı Dizisi ile Hafızalara Kazınan Çocuk Yıldız Ahmet Arslan, Nemlizade Dizisinin de Yıldızı Çıktı!

Kardeş Payı Dizisi ile Hafızalara Kazınan Çocuk Yıldız Ahmet Arslan, Nemlizade Dizisinin de Yıldızı Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
13.11.2024 - 16:58

Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı Ahmet Arslan büyüdü. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, bugünlerde internet dizisi Nemlizade'de rol alıyor.  Ahmet Arslan buradaki oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ahmet Arslan'ın Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Genç oyuncu aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor. 

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Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın oynadığı, bir dönemin en beğenilen komedi dizisi Kardeş Payı'nın çocuk yıldızı Ahmet Arslan büyüdü.

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın oynadığı, bir dönemin en beğenilen komedi dizisi Kardeş Payı'nın çocuk yıldızı Ahmet Arslan büyüdü.

Dizideki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Arslan, şimdilerde fenomen bir dizide rol alıyor.

Dizideki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Arslan, şimdilerde fenomen bir dizide rol alıyor.

Senaryosunu Onur Gökçek'in yazdığı internet dizisi Nemlizade'de rol alan Ahmet Arslan buradaki oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Senaryosunu Onur Gökçek'in yazdığı internet dizisi Nemlizade'de rol alan Ahmet Arslan buradaki oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ahmet Arslan'ın Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ahmet Arslan'ın Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ahmet Arslan sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor. Peki sizce yıllar Ahmet Arslan'ı değiştirmiş mi?

Ahmet Arslan sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor. Peki sizce yıllar Ahmet Arslan'ı değiştirmiş mi?

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