Esenyurt'ta Aldatma Ölümle Bitti! Evde, Kadının Sevgilisine Yakalanan Adam Kaçmaya Çalışırken Yere Çakıldı!
Esenyurt'ta Aldatma Ölümle Bitti! Evde, Kadının Sevgilisine Yakalanan Adam Kaçmaya Çalışırken Yere Çakıldı!
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir aldatma olayı ölümle sonuçlandı. 8 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Nevin B.'yi evde başka birisiyle yakalayan Cuma K. isimli şahıs, silahla eve daldı. Bu esnada evde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan boşluğa düşerek hayatını kaybetti.
Olay sonrası Nevin B. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul'un en kriminal ilçelerinden Esenyur'taki bir aldatma olayı ölümle sonuçlandı. 8 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Nevin B.'yi evde başka birisiyle yakalayan Cuma K. silahla eve daldı.
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Bu esnada evde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Kadının o anlardaki ilginç tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
Olay sonrası Nevin B. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşte o anlar 👇
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