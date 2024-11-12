Çin'de Yeni Boşanan Adam Aracıyla Kalabalığa Daldı: En Az 35 Ölü!

Çin'in Zhuhai kentinde bir stadyum dışında egzersiz yapan kalabalığın arasına dalan sürücü en az 35 kişiyi öldürdürdü. Olayda 43 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Reuters'ın aktardığına göre, 62 yaşındaki sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayın nedeni ise adamın boşanma davasındaki mal paylaşımından duyduğu memnuniyetsizlik olabilir.