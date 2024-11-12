Çin'de Yeni Boşanan Adam Aracıyla Kalabalığa Daldı: En Az 35 Ölü!
Çin'de Yeni Boşanan Adam Aracıyla Kalabalığa Daldı: En Az 35 Ölü!
Çin'in Zhuhai kentinde bir stadyum dışında egzersiz yapan kalabalığın arasına dalan sürücü en az 35 kişiyi öldürdürdü. Olayda 43 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Reuters'ın aktardığına göre, 62 yaşındaki sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayın nedeni ise adamın boşanma davasındaki mal paylaşımından duyduğu memnuniyetsizlik olabilir.
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Olay dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, tam anlamıyla katliam yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre 35 ölü, 43 yaralı var.
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Reuters'ın aktardığına göre, 62 yaşındaki sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayın nedeni ise adamın boşanma davasındaki mal paylaşımından duyduğu memnuniyetsizlik olabilir.
1,4 milyarlık bir ülke olan Çin'in genel olarak düşük şiddet suç oranları ile bilinse de son dönemde benzer saldırılar yaşanıyor. Ekim ayında, Pekin'de bir ilkokul yakınında gerçekleşen bıçaklı saldırıda üçü çocuk olmak üzere beş kişinin yaralanmasının ardından polis 50 yaşında bir adamı tutukladı.
Yine Eylül ayında, Shandong eyaletine bağlı Tai'an şehrinde bir okulun dışında bir otobüs öğrenci ve velilerin bulunduğu kalabalığa çarptı, 11 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Çin yetkilileri, olayın kazara mı yoksa kasıtlı mı olduğunu açıklamadı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de olayla ilgili açıklama yaptı. Duyduğu derin endişeyi dile getiren Cinping, yetkililere yaralıların tedavisi için her türlü çabayı göstermeleri talimatını verdi ve failin en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.
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