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Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Fenomen İbrahim Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!

Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Fenomen İbrahim Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
12.11.2024 - 12:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti. Yılmaz tutuklanmadan önce bir video çekerek, sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini ve söz konusu videolara uygulandığı savunmuştu. 

Kaynak: Habertürk

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"Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada popüler olan İbrahim Yılmaz, kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıkmıştı.

"Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada popüler olan İbrahim Yılmaz, kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıkmıştı.

20 milyon takipçili sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri olmuştu.

20 milyon takipçili sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri olmuştu.

Habertürk Muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, İbrahim Yılmaz ifadesinde reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yıldız, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

Habertürk Muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, İbrahim Yılmaz ifadesinde reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yıldız, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

Kaynak

İbrahim Yılmaz tutuklanmadan önce ise bir video çekmiş ve yasa dışı bahis ve kumar iddialarını yalanlayarak, kumar ve bahsi teşvik ettiği görüntülerdeki kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini savunmuştu.

İbrahim Yılmaz tutuklanmadan önce ise bir video çekmiş ve yasa dışı bahis ve kumar iddialarını yalanlayarak, kumar ve bahsi teşvik ettiği görüntülerdeki kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini savunmuştu.

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