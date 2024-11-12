Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Fenomen İbrahim Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti. Yılmaz tutuklanmadan önce bir video çekerek, sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini ve söz konusu videolara uygulandığı savunmuştu.

Kaynak: Habertürk