'110 Bin Lira' Denmişti: 5 Çocuğu Yangında Ölen Anne Devletten Aldığı Yardım Parasını Açıkladı!
'110 Bin Lira' Denmişti: 5 Çocuğu Yangında Ölen Anne Devletten Aldığı Yardım Parasını Açıkladı!
İzmir'in Selçuk ilçesinde beş çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan, Aile Bakanlığı ve AK Parti'nin sosyal yardım iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Akcan 'Ben 110 bin liralık yardım almadım, Tersine bana 8 bin liralık yardım yapılıyordu, onu da 4 bine indirdiler. Bu dört bin lira ile 5 çocuğuma nasıl bakarım?' diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz konusu yardım rakamlarıyla birlikte 'Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz' ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.
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İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin, evde elektrik sobasından çıkan yangın sonucu ölmesi tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu.
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Yangın kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan’ın çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği sırada çıkmış, anne önce gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıya serbest bırakılmıştı.
Aile Bakanlığı kaynakları ise İzmir’de beş çocuğun ölümünden sonra, "Aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı" açıklaması yapmıştı. Ayrıca Bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi’nin İzmir’de telefonla ulaştığı anne Melisa Akcan “Size 110 bin lira yardım yapıldığına dönük iddialar var, bu doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise yardım ve tartışmalarla ilgili şunları söylemişti: 👇
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